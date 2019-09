Pas simple d'identifier des contrevenants dans les cas de téléchargements illégaux...

Cette décision fait application du règlement européen général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et, de ce fait, ses enseignements sont valides en droit belge.

Conflits de droits

Cette décision illustre aussi les conflits potentiels entre le droit à la protection de la vie privée et d’autres droits, en l’espèce le droit au respect de la propriété intellectuelle.

La société canadienne avait constaté la présence de ses œuvres sur des plateformes d’échange de fichiers en ligne, offertes au téléchargement sans son autorisation. Elle avait, dans ce contexte, mandaté une société allemande, afin de procéder à la captation sur Internet d’un certain nombre de données de trafic en lien avec les téléchargements prétendument illicites.

La société canadienne avait fait citer en urgence l’opérateur Orange devant le tribunal pour obtenir la communication des données d’identification des personnes relatives à ces adresses IP. Orange s’est opposé à la demande en invoquant l’absence de légalité de la collecte et du traitement de données.

Le tribunal rappelle tout d’abord que l’opération informatique ayant conduit à la collecte massive en France d’adresses IP, lesquelles sont susceptibles de permettre d’identifier indirectement une personne physique et doivent dès lors être considérées comme des données à caractère personnel, constitue un traitement au sens du RGPD.

S’agissant de données personnelles relatives au suivi du comportement de personnes sur le territoire de l’UE, le RGPD s’applique à la société canadienne. Dès lors qu’elle détermine les finalités du traitement, la société canadienne est considérée comme le responsable du traitement. De ce statut découlent un certain nombre d’obligations qui, en l’espèce, n’ont pas été respectées.

Par conséquent, il appartenait à la société canadienne de désigner un délégué à la protection des données. Par ailleurs, le tribunal constate que la société ne démontre pas avoir mis en place les mesures techniques ou organisationnelles appropriées requises par le RGPD. Enfin, en raison du transfert des données vers un pays extérieur à l’UE, la société aurait dû prévoir un encadrement juridique spécifique. En raison de ces manquements, la société canadienne a échoué à démontrer le caractère licite du traitement des adresses IP qu’elle a mis en œuvre et sa demande a donc été rejetée.

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle savent que, lorsqu’il s’agit de faire respecter leurs droits, il peut être difficile d’identifier les contrevenants et les différents acteurs impliqués dans la chaîne de distribution, en particulier sur Internet.

La directive européenne 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres de veiller à ce que les tribunaux nationaux puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution soient fournies par le contrevenant sans préjudice, toutefois, des législations régissant le traitement des données à caractère personnel.

Question d’équilibre

Or l’identification des contrevenants nécessite toujours de traiter des données à caractère personnel. Dans la mise en œuvre et l’interprétation des législations applicables, il est indispensable de trouver un juste équilibre entre protection des données à caractère personnel et protection de la propriété intellectuelle.