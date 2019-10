Payer l'Isoc à une société en perte de son groupe, plutôt qu'au fisc?

Par Xavier Thiebaut et Sarah Lemmens, respectivement avocat associé LDT Law, maître de conférences (ULiège, Tax Institute) et avocate LDT Law

Xavier Thiebaut et Sarah Lemmens (LDT Law)

La mesure consiste donc, en quelque sorte, en la vente par la société en perte de tout ou partie de ses pertes de l’exercice à la société en bénéfice, contre un prix égal à l’économie d’Isoc. L’exigence d’une compensation trouve sa raison d’être dans un souci de neutralité patrimoniale à l’égard des tiers, et au premier chef, des autres actionnaires. En l’absence de pareille compensation, la société en perte viendrait à se priver d’une économie fiscale future.

Observé depuis la société en bénéfice, le mécanisme conduit à payer l’Isoc, non pas au fisc, mais à la société en perte de son groupe.

La Commission des Normes Comptables suit la même analyse (avis CNC 2019/06). Comme le paiement de l’Isoc n’est pas déductible comme frais professionnel, la compensation payée par la société en bénéfice ne le sera pas non plus. La société en perte pourra, de son côté, exonérer la compensation reçue.

Conditions et exemple

Ce mécanisme exige, entre autres conditions, que les liens de participation de 90% aient perduré pendant une période ininterrompue de 5 ans, que les sociétés concernées aient des périodes imposables identiques, et qu’elles concluent, par exercice d’imposition, une convention au sujet de ce transfert.

Prenons un exemple: une société A détient une participation de 90% dans deux sociétés, B (en bénéfice) et P (en perte) .

À la fin de l’exercice, la société B dégage un bénéfice de 1.000, alors que la société P présente une perte de 400. Les sociétés B et P concluent une convention (un arrêté royal doit encore fixer son modèle) qui prévoit le transfert d’un résultat de 400 de la société B vers la société P, et le paiement de 118,32 (Isoc de 29,58% calculé sur 400) par la société B à la société P. Le bénéfice imposable de la société B est ainsi ramené à 600 (1.000-400), tandis que la société P ne dispose plus de la possibilité de reporter sa perte de 400. La société B ne peut déduire la compensation de 118,32 payée à la société P qui, elle, peut traiter cette compensation comme un bénéfice exonéré.