Peut-on revendre d'occasion un livre électronique ?

Droit de communication au public vs droit de distribution

a) Le droit exclusif de " distribution ", qui vise le droit de mettre des exemplaires matériels d’une œuvre sur le marché, par exemple sous forme de livres, de CD, de DVD, etc. Pour préserver la libre circulation des marchandises et la possibilité de revente d’occasion, l’autorisation de l’auteur n’est toutefois pas requise pour les exemplaires mis légalement sur le marché une première fois. C’est l’épuisement du droit de distribution.

La Cour se dit bien consciente de l’enjeu : dans un cas, le droit est susceptible d’épuisement, tandis que dans l’autre il ne s’épuise jamais. Elle justifie cette différence : elle déduit du traité international sur le droit d’auteur et de sa genèse que le législateur entendait réserver le droit de distribution (et son épuisement) aux objets tangibles, tels que des livres " papier ".

Livre électronique vs logiciel

En son fameux arrêt Oracle/UsedSoft, la même Cour avait pourtant adopté la solution contraire en matière de logiciels et validé le principe de leur revente sur base de l’épuisement … du droit de distribution. Qu’est-ce qui justifie cette différence entre l’e-book et le logiciel ?

Pour la Cour, c’est la nature même de l’œuvre et de sa protection qui l’explique. D’abord, parce que les logiciels sont régis par une réglementation spécifique, laquelle aurait précisément pour but une telle assimilation entre copie matérielle et immatérielle. Ensuite, parce que d’un point de vue économique et fonctionnel, la transmission en ligne d’un logiciel équivaut à une remise matérielle.