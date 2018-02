Plaidoyer en faveur d’un statut de travailleur réduit

L’économie collaborative, avec Uber, Deliveroo et autres, a révélé les limites du droit du travail dans notre pays. Cependant, chauffeurs de taxi et coursiers à vélo ne sont certainement pas les seuls à souligner les défauts de notre droit du travail. Rien d’étonnant non plus, vu que notre législation ne date pas d’hier alors que le marché du travail se renouvelle. Ne pas suffisamment la moderniser serait une occasion manquée. Je souhaite dès lors ouvrir davantage le débat et aborder un statut de travailleur réduit.

Dirk Wijns

Directeur d'Acerta Consult

Droit du travail: de nombreuses obligations et très peu de libertés

Notre droit du travail a pour objectif de régler la relation contractuelle entre un employeur et un travailleur. Il part dès lors du principe que le travailleur représente la partie la plus faible en besoin de protection. Le droit du travail a donc abouti à un ensemble de règles qui imposent surtout des obligations à l’employeur ainsi que des limites et des interdictions aux deux parties. Il revient en outre à l’employeur de veiller au respect de ces limites et interdictions.

La problématique de la durée du travail, par exemple, détermine de façon très stricte que les prestations de travail normales ne peuvent pas dépasser 9 heures par jour et 40 heures par semaine, mais aussi que le travail de nuit et le travail dominical sont interdits. La loi détermine les délais de préavis à respecter, mais aussi que les parties ne peuvent pas s’engager à se rester fidèles pendant au moins une certaine période. L’employeur doit donner du "travail" à son travailleur et ce dernier doit en échange fournir des prestations. Que ces prestations débouchent sur un résultat précis n’importe pas, la rémunération minimale se base sur le nombre d’heures de prestations fournies et pas sur la qualité des résultats. Si les parties souhaitent travailler à temps partiel, que ce soit parce que l’employeur ne peut pas proposer une occupation à temps plein ou parce que le travailleur souhaite combiner son emploi à une autre activité en tant que salarié ou indépendant, la situation se complexifie grandement et les règles deviennent encore plus strictes.

Les lois des années 70 sont dépassées

Bon nombre de dispositions légales actuelles trouvent leurs origines dans le droit du travail des années 70. Notre loi sur le travail en matière de durée du travail, travail dominical et travail de nuit date de 1971. Les règles en matière de protection du salaire sont encore plus anciennes. Cependant, les années suivantes ont également vu naître une multitude de règles qui avaient avant tout pour objectif de limiter la liberté des parties et d’imposer des règles contraignantes (pensez par exemple aux prescriptions concernant le travail à temps partiel).

Nous ne vivons plus dans les années 70. Effectuer une carrière entière auprès d’un seul employeur, alors souvent le point de départ de la législation de l’époque, ne constitue plus le rêve ultime de chaque travailleur, tout comme un emploi de 9h à 17h. Une grande partie des travailleurs a aujourd’hui comme ambition première de pouvoir s’épanouir tant dans leur emploi qu’en dehors de celui-ci. Un travailleur souhaite également des accords satisfaisants sur les résultats qui sont attendus de lui, de préférence en lui laissant une liberté maximale dans la méthode, le timing et même l’endroit pour fournir ces résultats. En outre, les employeurs attendent de nos jours d’une grande partie de leurs travailleurs qu’ils fassent preuve d’"esprit d’intraprise ", de créativité dans l’approche et la solution aux questions qui se posent, qu’ils s’approprient une mission, etc.

Employeurs et travailleurs tiraillés entre la loi et un fonctionnement optimal

Quelles sont aujourd’hui les possibilités pour les employeurs et travailleurs qui ne souhaitent pas travailler dans le cadre strict du droit du travail ? Deux solutions existent.

Soit le travailleur est poussé dans la direction du statut social des indépendants et se lance dans une relation contractuelle d’égal à égal entre les parties avec quiconque lui fournit du travail. Toutefois, si la collaboration avec le donneur d’ordre est intense et de longue haleine, l’indépendant dépend économiquement tout autant de ce commanditaire, de manière similaire à celle d’un travailleur.

Soit employeur et travailleur organisent leur collaboration au sein d’un contrat de travail qui leur convient tous les deux. L’exemple suivant démontre la facilité étonnante avec laquelle ils peuvent contrevenir à la législation actuelle: l’employeur demande de donner une présentation en soirée lors d’un événement de réseautage. Le travailleur est partant. Même plus que partant, parce que cette présentation lui offre l’opportunité d’étaler son expertise. Le travailleur repasse par chez lui pour le bain des enfants et se rend à l’événement qui commence à 19h. Tout le monde est content. C’était toutefois sans compter la loi! Comme le travailleur est ainsi encore professionnellement actif après 20 heures, l’interdiction de principe sur le travail de nuit est ainsi négligée. L’activité se rajoutant aux prestations normales de la journée, l’employeur devra payer un supplément d’au moins 50% pour les heures supplémentaires prestées. En outre, la prestation peut être fournie à condition qu’elle dure au moins 3 heures, car telle est la durée minimale de toute prestation.

Plaidoyer en faveur d’un statut de travailleur réduit

Pour toutes ces raisons, optons plutôt pour un statut de travailleur réduit qui s’appliquerait à ces travailleurs dont les connaissances et le niveau d’expérience font la différence au sein des organisations. Ces travailleurs qui, avec les mêmes compétences, dépassent les objectifs, ces travailleurs dont l’employeur est lui aussi dépendant grâce à l’importante plus-value qu’ils créent et l’expertise essentielle qu’ils apportent. Maintenons le droit du travail dans son ensemble pour ces travailleurs, car il leur apporte après tout une certaine protection, mais n’excluons pas l’adaptation de ces réglementations qui les oppressent dans leur liberté afin d’atteindre leurs objectifs et qui les empêchent de s’épanouir pleinement dans leur travail.

Comment y arriver ? En prévoyant que:

les parties puissent explicitement conclure des accords dans une convention écrite à propos de la réglementation qu’elles ne souhaitent pas appliquer dans leur relation de travail ;

à propos de la réglementation qu’elles ne souhaitent pas appliquer dans leur relation de travail ; chaque partie puisse décider à tout moment de rompre ces accords de sorte que l’intégralité du droit du travail s’applique à nouveau après un "temps d’attente ".