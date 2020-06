Plan de relance européen : appliquer l'investissement d'impact pour éviter l'aléa moral

Considérer les prêts dans une optique d'investissement d'impact faciliterait grandement le consensus entre les différentes parties, et permettrait de parvenir à la solidarité budgétaire dont on a tant besoin.

En raison de l’origine et de l’ampleur du choc économique actuel, la question des transferts fiscaux entre pays de la zone euro est propulsée au premier plan. Pour combler l’écart entre ceux qui redoutent une utilisation inadéquate des fonds, et d’autres qui comptent sur la solidarité tout en conservant leur autonomie de politique économique, l’Union européenne pourrait appliquer les principes de l’investissement d’impact en proposant aux États membres des prêts assortis d’incitations : la réalisation de certains objectifs donnerait lieu à des conditions financières plus avantageuses, voire à la conversion de prêts en transferts.

Vue en plein écran William De Vijlder ©Saskia Vanderstichele

La pandémie de COVID-19 touche certains pays plus que d’autres. Cette situation est due en partie à des facteurs sanitaires mais également à des paramètres économiques, tels que la structure sectorielle ou encore le poids des petites et moyennes entreprises, qui souvent sont plus vulnérables au point de vue financier que les grandes entreprises. Pour un pays, dans une large mesure, il s’agit plus d’une question de malchance que de mauvaise politique économique. Quand un voisin ou un ami rencontre des difficultés, nous sommes enclins à l’aider. La même approche est préconisée au niveau des États. L’un des arguments en faveur de la solidarité entre les États est que cette crise pourrait accentuer les disparités économiques au sein de la zone euro. Un point sur lequel la Commission européenne a insisté lorsqu’elle a présenté sa proposition la semaine dernière.

De plus, à l’avenir, les citoyens européens mesureront, à sa gestion de la situation actuelle, la volonté et la capacité de l’Union européenne à coopérer. Le rapport des Cinq Présidents publié en 2015 comparait l’Union économique et monétaire (UEM) à une maison inachevée. De fait, il n’a jamais été plus urgent de consolider l’édifice. Pourtant, les vieux arguments réapparaissent dans le débat public et sur les réseaux sociaux. Ainsi, les quatre pays "frugaux" ont-ils déclaré préférer les prêts aux transferts. Toutefois, Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission, et Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l’économie, ont préféré parler de jalons, à convenir entre un gouvernement et la Commission, qui ne correspondraient nullement à la conditionnalité observée par le passé: "il ne s’agit pas de la Troïka" a affirmé Paolo Gentiloni.

Comment donc concilier les positions des États membres?

Une solution consisterait à mettre de côté le bâton et à présenter la carotte. Le bâton consiste à conditionner l’accès au financement à une série de critères stricts. Présenté ainsi, la conditionnalité apparaît comme une marque de défiance susceptible de provoquer des réactions très émotionnelles pour le pays bénéficiaire. En revanche, la stratégie de la carotte a l’effet inverse. Elle est inspirée par certains types d’investissement d’impact. Le bénéficiaire du financement peut obtenir des conditions plus avantageuses si certains jalons sont atteints, ce qui crée une incitation importante et, dans le cas présent, faciliterait l’adhésion populaire aux choix des gouvernements: travaillons ensemble à la réalisation de cet objectif commun et chacun en bénéficiera.

La conditionnalité devient alors une marque de confiance: les pays qui fournissent le financement expriment leur confiance en la capacité des bénéficiaires à parvenir à leurs objectifs. En fait, ils espèrent que ces objectifs seront atteints car cela profite à tous sous la forme d’une croissance plus forte, d’un effet d’entrainement international et d’un renforcement de l’UEM.

Par ailleurs, l’efficacité accrue de la politique monétaire de la BCE ouvrirait la voie à une hausse des taux d’intérêt, ce qui serait salué par les épargnants, notamment dans les pays frugaux. Dans une telle démarche d’investissement d’impact, l’UE émettrait des obligations et assignerait des jalons aux pays qui bénéficieraient de ce financement, jalons qui serviraient à ajuster les conditions financières au fil du temps: meilleurs seraient les résultats et plus significative serait l’amélioration des conditions imposées à l’emprunteur.

L'on peut même considérer que si les résultats obtenus sont suffisants bons, une partie des prêts seraient convertis en transferts. À l’évidence, de nombreux paramètres devraient être définis: comment sont fixés les jalons? Qui est responsable de l’évaluation (la Commission européenne ou la Commission et les autres membres de la zone euro)? Quelle est la rétribution pour les pays qui atteignent les jalons? Dans quelle mesure un prêt peut-il être converti en transfert?