Porter le voile peut être une faute grave

Le conflit de valeurs - liberté de religion, non-discrimination et devoir de neutralité - est susceptible d'être résolu aujourd'hui sur la base d'une jurisprudence particulièrement fouillée.

Décidément, le voile islamique n'arrête pas de faire couler l'encre judiciaire et les décisions qui s'enchaînent ne sont pas toutes identiques comme on l'a déjà constaté, mais elles démontrent malgré tout une certaine tendance fondée sur l'enseignement de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales et internationales. Il nous faut assurément l'entendre quelles que soient les opinions individuelles et les évolutions possibles des mœurs à cet égard.

Lire aussi Caractère approprié de l'interdiction du port du voile

Cette fois-ci, c'est la Cour du travail de Liège qui a prononcé un arrêt le 30 avril 2021 (JTT 2021 p. 311) dans un cas particulier puisqu’un employeur avait licencié pour motif grave une travailleuse, qui n'acceptait pas qu'il lui soit fait interdiction de porter le voile et qui s'était présentée avec celui-ci sur son lieu de travail.

Les principes

C'est effectivement en termes de principes qui, ensemble, constituent la norme qu'il faut raisonner. Le cocktail est bien connu: liberté de religion et de manifester ses convictions, interdiction de discriminer un travailleur de façon directe ou indirecte, nécessité dans certains cas de respecter un devoir de neutralité à l'égard des usagers, des clients et des collègues.

Un conflit de valeurs qui devient un véritable casse-tête susceptible d'être résolu aujourd'hui sur la base d'une jurisprudence particulièrement fouillée qui fait la part des choses entre tous ces éléments contradictoires.

Un arrêt de la CJUE permet l'interdiction de porter le voile islamique puisqu'il n'y a pas d'autre façon de faire disparaître l’effet que la vue de celui-ci peut provoquer.

Il n'est pas possible de faire l'impasse ici sur l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire Achbita, qui constitue jusqu’à nouvel ordre un repère en la matière et selon lequel une obligation de neutralité peut être imposée à condition qu'elle le soit à l'égard de l'ensemble des travailleurs et qu'elle réponde à un objectif légitime. En outre, la mesure doit être appropriée pour atteindre ce but.

En l'occurrence, l'interdiction de porter le voile islamique répond à ces critères puisqu'il n'y a pas d'autre façon de faire disparaître l’effet que la vue de celui-ci peut provoquer.

Jusqu’où ne pas aller trop loin?

Dans l'affaire soumise à la Cour du travail de Liège, une travailleuse avec entamé sa carrière de pharmacienne sans porter le voile mais, après une période de suspension de son contrat, elle annonça à son employeur qu'elle reprendrait son travail en portant le voile islamique; ce à quoi l'employeur s'opposa.

Après réflexion, l'employeur lui adressa une lettre lui confirmant son instruction "claire, nette, précise et non négociable" concernant sa tenue vestimentaire devant être totalement neutre et ne permettant aucune référence à la religion. Il lui précisa également que, si elle persistait à porter son voile, il constaterait la rupture du contrat.

La réflexion s’était poursuivie avec le syndicat auquel la travailleuse était affiliée ainsi que le Centre pour l'égalité des chances Unia, mais rien n’y fit et la travailleuse reprit le travail en djellaba et en portant son voile qu'elle refusa catégoriquement de retirer. L'employeur la licencia pour faute grave.

Quelle faute?

Le port du voile érigé en faute grave? Assurément non; mais alors comment justifier la rupture sans préavis ni indemnité?

En réalité, il était reproché à la travailleuse non pas tant de porter le voile mais de refuser de le retirer et de se conformer ainsi à l'interdiction qui lui avait été faite de le porter sur son lieu de travail.

La travailleuse connaissait l'exigence de son employeur et il est acquis que celle-ci était légitime et non discriminatoire.

La travailleuse connaissait l'exigence de son employeur et il est acquis que celle-ci était légitime et non discriminatoire. C'est donc en connaissance de cause qu'elle se conduisit comme elle l'avait fait et qu'elle opposa un refus catégorique à l’injonction qui lui était faite de retirer son voile.

La Cour décida donc qu'elle avait commis délibérément une faute non seulement en conservant son voile malgré l'interdiction, mais en portant en plus une djellaba renforçant ainsi le caractère religieux de son voile. La travailleuse s'est ainsi rendue coupable d'une insubordination qu'elle avait choisi de commettre et cette attitude rendait impossible toute collaboration professionnelle. En d'autres termes, il s'agissait bien d'une faute grave.