Pour augmenter son taux d'emploi, la Wallonie ne pourra se contenter de demi-mesures

En ce jour de fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le futur de notre enseignement ne va pas manquer d’alimenter les discussions, dans un contexte de déclarations gouvernementales encore fraîches.

Par Dominique Demonté

Directeur général d'Agoria Wallonie

Une région, comme une entreprise, ne peut prospérer que si elle mise sur ses forces, dont une est indéniablement son capital humain. La priorité wallonne est d’activer tout le potentiel de sa force de travail. Au-delà des enjeux économiques pour nos entreprises confrontées à des pénuries de talents, il s’agit avant tout de proposer un avenir professionnel motivant à davantage d’hommes et de femmes, en commençant par les jeunes. La nouvelle coalition PS/MR/Ecolo s’est fixée comme objectif clair d’augmenter de 5% le taux d’emploi en Wallonie pour arriver à 68,7%. Même si cet objectif reste en deçà de celui de l’Europe (73,2%), on ne peut qu’applaudir.

Pour atteindre cet objectif, les nouveaux gouvernements proposent fort à propos de travailler sur l’un des leviers de développement dont il contrôle largement les manettes: l’enseignement. Agoria Wallonie se réjouit en particulier de retrouver dans les déclarations de politique régionale et communautaire des axes que nous considérons comme prioritaires pour enfin réduire cette inadéquation entre l’offre et la demande d’emplois de qualité: la formation en alternance, la valorisation des filières STEM, une incitation à se former aux métiers en demande/d’avenir, l’importance des compétences digitales,…

Soyons pragmatiques et, à l’instar des meilleures équipes de rugby actuellement en tournoi mondial, transformons l’essai, car si la Wallonie veut passer du catalogue de belles intentions aux actes porteurs de changements positifs durables, elle doit construire sur les initiatives en cours.

Une approche pragmatique de l’alternance

Sur la formation en alternance, comment ne pas se réjouir de la volonté du gouvernement de mener "une profonde réforme de l’alternance pour en faire un parcours d’excellence, en développant un modèle comparable à celui existant en Suisse ou en Allemagne"? Ou du fait que cette réforme sera menée avec les associations professionnelles et en articulant dans un souci d’efficacité davantage les secteurs de l’enseignement et de la formation, trop souvent séparés par les méandres institutionnels? Selon Agoria, l’alternance doit être une filière de qualité sans égal, qui s’appuie sur une méthodologie plus proche des réalités de l’entreprise (profitant des équipements technologiques, digitaux, …) et qui parle davantage à un certain nombre de jeunes.

Si nous voyons donc cette réforme d’un bon œil, nous espérons – car "qui trop embrasse mal étreint" - qu’elle sera ciblée et marquée du sceau de l’efficacité en partant d’abord des besoins de terrain et en étendant les leçons apprises dans l’enseignement supérieur vers le secondaire. Posons les bonnes questions: quelles sont les filières qui, à défaut d’une immersion des futurs talents en entreprise, ne pourront pas se développer? Quels sont les partenaires, privés et publics, les mieux placés pour les former? La septième année de qualification ne devrait-elle pas d’office intégrer de l’alternance?

De vrais incitants pour les STEM

La revalorisation des filières STEM (études scientifiques, technologiques et d’ingénierie) n’est pas oubliée. Soulignons que cette thématique cruciale est portée par les deux niveaux de pouvoirs, nous ne pouvons que nous en réjouir: comme nous le répétons dans le cadre de notre campagne BeTheChange, un marché du travail ne peut qu’être durable que si enseignement, formation et emploi se parlent! Les gouvernements se montrent même très volontaristes sur ce point. Outre une "meilleure information des étudiants" quant aux débouchés d’emploi réels des différentes filières, il est question d’engager une "réflexion à propos d’incitants financiers pour renforcer l’attractivité de ces filières". Ce point fait écho à notre plaidoyer pour une orientation qui tienne davantage compte des débouchés, en osant franchir le pas vers des avantages et des incitants pour les futurs travailleurs qui optent pour une filière STEM.

Dans ces modalités de mise en œuvre, nous espérons que cette revalorisation des matières scientifiques et techniques ne se limitera pas à l’enseignement supérieur mais inclura de manière transversale l’ensemble du cursus scolaire et extra-scolaire, depuis l’école primaire, dans le cadre d’une véritable "stratégie STEM".

Une autre piste intéressante envisagée est la "création d’un centre didactique des sciences accessibles à tous les établissements d’enseignement supérieur". Pourquoi limiter le rayon d’action de ce centre au supérieur? Il nous semble opportun de concevoir ce centre comme une cellule dynamique de personnes qui, sur la base d’outils innovants d’apprentissage des sciences, accompagnent potentiellement toutes les écoles, du primaire au supérieur.

Ceci étant dit, il faut reconnaître un souffle certain dans les intentions des gouvernements qui prennent la mesure des enjeux d’un enseignement en phase avec les réalités économiques. Un autre exemple est que les compétences numériques sont désormais reconnues comme savoir à part entière.