Pour avoir entretenu une relation sur son lieu de travail, le CEO de McDonald's aurait-il pu être licencié en Belgique?

La nouvelle a fait la Une des journaux. Le CEO de McDonald's remercié, malgré ses succès professionnels, pour avoir entretenu une relation avec une employée de la société en violation des règles internes de l’entreprise interdisant toute relation avec un subordonné. Un tel licenciement est-il possible en Belgique ?

On considère généralement que les relations amoureuses au même titre que des relations amicales même menées sur le lieu de travail ressortent de la vie privée des travailleurs et ne devraient pas pouvoir justifier un licenciement avec ou sans motif grave.

Moments "privés" et week-ends "professionnels"

Dans le cas du CEO de McDonald’s, l’élément déterminant est bien entendu le rapport d’autorité existant entre lui et l’employé concerné.

Certes les Etats-Unis, de longue date, sont extrêmement sensibles sur ces aspects mais en Belgique aussi l’existence d’un lien hiérarchique entre les deux employés engagés dans une relation dans l’entreprise fait rentrer cette relation dans la sphère professionnelle. Et, par conséquent, est apprécié plus durement par les tribunaux certainement en cas d’impact sur l’entreprise, son fonctionnement ou son crédit.

Par ailleurs, si interdire l’existence de relations intra-entreprise tient d’une gageure en Belgique, interdire ou modaliser des relations entre des cadres et leurs subordonnés paraît en l’état actuel des choses acceptable et justifié pour prévenir toute conséquence pour l’entreprise et en premier chef une perte d’efficacité en raison précisément de l’affaiblissement du lien d’autorité. Ce dernier point a d’ailleurs déjà été souligné notamment par les Prud’hommes en France.