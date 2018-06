Pour éviter que les PME quittent Bruxelles

Des initiatives flamande et wallonne

La région wallonne a fait un premier pas en direction de la Flandre quelques années plus tard avec son prêt "coup de pouce" permettant à un citoyen de bénéficier d’un crédit d’impôt de 4% pendant 4 ans, et 2,5% ensuite, jusqu’à 8 ans. Les conditions restent toutefois limitées.

Prêt citoyen

Et pour encore mieux concurrencer les autres régions, pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme fiscal similaire à la Flandre et valable pour toutes les PME avec en parallèle, un avantage plus important ciblé sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme l’économie numérique, des secteurs créateurs d’emplois ou des activités basées sur l’économie circulaire, une meilleure consommation et un plus grand respect de l’environnement.