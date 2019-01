Pour le grand Bruxelles, bâtissons un métro ambitieux

Il faut poursuivons sans tarder la construction de la ligne de métro 3.

Par Aymeric de Lamotte

Conseiller communal MR à Woluwe-Saint-Pierre et avocat

Depuis les années 1970, il existe un axe de " prémétro " nord-sud – circulation des trams en souterrain - qui va de la station Albert, à Forest, à la station Gare du Nord. Le projet du métro 3, réfléchi depuis le début des années 2010, se décline en deux volets : d’une part, adapter la station " prémétro " Lemonnier en station de métro Toot Thielemans et convertir cet axe de " prémétro " en véritable métro – les travaux s’étaleront de 2019 à 2024 ; d’autre part, prolonger la ligne vers Schaerbeek et Evere en construisant 7 nouvelles stations – les travaux s’étaleront de 2024 à 2028. Le projet devrait s’achever à l’horizon 2028.

Même si le projet a en effet pris du retard en cours de route, nous sommes désormais à la veille du commencement des travaux ; il serait dès lors absurde d’abandonner à mi-chemin. . .

Les majorités de la Ville de Bruxelles et Saint-Gilles, dont faire partie Ecolo, ont rendu des avis très critiques fin décembre, Saint-Gilles demandant même à la région de " revoir sa copie ", alors qu’Ecolo avait pourtant donné son feu vert lorsqu’il faisait partie du gouvernement bruxellois en 2013. D’un point de vue plus global, ce parti fonde son opposition sur l’augmentation du coût et sur la prorogation des délais. D’une part, la première raison n’est pas exacte, car il a toujours été question de plus ou moins 1,8 milliards pour l’ensemble du projet.

Vue en plein écran ©Photo News

D’autre part, même si le projet a en effet pris du retard en cours de route, nous sommes désormais à la veille du commencement des travaux ; il serait dès lors absurde d’abandonner à mi-chemin. En effet, la commission de concertation a rendu un avis favorable ce 22 janvier, et la région devrait octroyer le permis dans les semaines qui suivent. Des indemnités devraient être prévues pour les commerçants qui souffriraient des travaux. C’est une bonne nouvelle bien qu’il ne s’agisse pas d’ouvrir la ville de part en part mais bien de construire un tunnelier et d’aménager les stations de " prémétro " existantes. Certaines associations et Ecolo évoquent beaucoup l’alternative du tram ces dernières semaines. Une étude sérieuse de la situation a pourtant démontré que cela ne pouvait être une éventualité car, entre autres, la mise en site propre du tram 55 sur tout le tronçon causerait beaucoup de nuisances. Notre seule préoccupation commune devrait désormais de ne plus prendre aucun retard afin que le projet s’achève effectivement en 2030.

Poursuivre l’extension du métro dans tout Bruxelles

Ces revirements et éternelles discussions autour de la construction de 7 petites stations de métro agravent encore l’impression d’inefficacité auprès de nos concitoyens. On multiplie les propositions originales pour " réduire le fossé entre citoyens et politiques ", alors qu’il faudrait commencer par faire aboutir des projets bien pensés et ambitieux en temps et en heure.

La Capitale de l’Europe devrait être capable d’ériger 50 stations en 10 ans, et non 7 en 20 ans. . .

Si Madrid a été capable de construire 166 stations en 12 ans, je suis certain qu’il est possible de faire mieux avec un peu de bonne volonté ; la Capitale de l’Europe devrait être capable d’ériger 50 stations en 10 ans, et non 7 en 20 ans. Depuis le début des années 2000 à aujourd’hui, la fréquentation des transports en commun à Bruxelles a été multipliée par 2,62. De même, 88% des personnes interrogées affirment utiliser le métro (contre 66% pour le tram et 55% pour le bus). L’extension du réseau de métro bruxellois est donc souhaitable et souhaitée.

Nous devons envoyer un message clair au monde économique prouvant que nous sommes capables de répondre efficacement aux problèmes de mobilité. Je n’ai cependant, ni la compétence, ni la prétention, de sortir un plan évalué et chiffré de ma poche. Je vous renvoie donc à la proposition de l’Echo, concoctée et validée par des experts, qui ajoute aux 40 kilomètres du réseau actuel 80 kilomètres de nouvelles voies (https://multimedia.lecho.be/metrobruxelles). Ce projet fait descendre la ligne métro 3 jusqu’à Fort-Jaco ce qui dessert Uccle ; il crée un nouvel axe Nord-Sud qui va de la Tour japonaise à Laeken au quartier de Calevoet à Uccle à la frontière des communes de Drogenbos, Beersel et Linkebeek ; il crée deux nouveaux axes qui se croisent et qui strient le Nord-Ouest – les confins de Jette et de Berchem-Saint-Agathe -, et le Sud-Est – la place Wiener à Watermael-Boisfort et Joli-Bois à Woluwe-Saint-Pierre ; etc.

Une vaste offre de transport public souterraine permettrait d’aménager de véritables espaces en surface, dévolus à la mobilité douce. . .

En rêvant un peu, nous pourrions même prolonger la ligne 3 de Bordet jusqu’à l’aéroport national à Zaventem. Voilà une bouffée d’ambition véritablement inspirante ! Je vous invite à retrouver les deux plans ci-dessous. Les experts qui ont travaillé pour l’Echo évaluent le coût du projet à 12,09 milliards. C’est un coût conséquent, mais les sources de financement ne manquent pas : fonds de la Région bruxelloise, augmentation de l’enveloppe Beliris, Partenariat Public Privé, fonds de l’Union européenne ou de la Banque Européenne d’Investissement, , etc. La STIB sera gagnante donc on pourrait même imaginer qu’elle alloue une part de ses bénéfices à ce projet. Il s’agit pas d’opposer le métro aux autres formes de transport ; il s’agit de développer une politique de mobilité général. Une vaste offre de transport public souterraine permettrait d’aménager de véritables espaces en surface, dévolus à la mobilité douce : extension du tram en site propre et pistes cyclables continues et sécurisées sur lesquels les nouveaux engins de déplacement pourront s’exprimer (segway, monowheel, trottinette électrique, etc.). Réalisons le Grand Bruxelles !

Carte du métro actuel :

Vue en plein écran

Carte du métro tel qu’imaginé par l’Echo :