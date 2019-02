Pour une indexation progressive des salaires

Pour pallier aux défauts de l'indexation automatique des salaires, pourquoi ne pas essayer l'indexation graduelle des salaires ?

L’indexation automatique des salaires est une invention géniale qui avait pour but de maintenir le pouvoir d’achat de tous les travailleurs et d’éviter des tensions sociales. Malheureusement elle ne suffit plus à remplir ces rôles.

En effet, l’indexation permet l’augmentation des revenus bruts mais pas des revenus nets. Le pouvoir d’achat n’est donc par définition pas complètement maintenu.

En outre, l’indexation est strictement linéaire; plus le revenu est élevé, plus l’indexation sera forte. On ne tient donc pas compte de la structure des dépenses selon la classe sociale.

Or les personnes disposant de petits revenus dépensent proportionnellement beaucoup plus dans le loyer, l’énergie et l’alimentation. Et ce sont précisément ces trois postes qui ont fortement augmenté ces 20 dernières années (cfr l’étude de Philippe Defeyt).

Enfin elle coûte cher aux entreprises selon la FEB.

Afin de pallier ces problèmes, on peut imaginer de réformer le calcul du saut d’index avec une indexation graduelle des salaires.

Une indexation supérieure pour la partie basse du revenu et moindre voire nulle sur la partie supérieure du revenu. Par exemple, lorsque l’index global monte de 2%, on appliquerait:

• une augmentation de 3% pour la partie du salaire de 0 à 1.000€ brut,

• une augmentation de 2% sur la partie des revenus entre 1.000 et 2.500€,

• une augmentation de 1% sur la tranche de revenus de 2.500€ à 4.000€

• et pas d’augmentation soit 0% sur la dernière tranche de revenu > 4.000€.

Ainsi un revenu de 1.500€ bruts monterait de 40€ bruts contre 30€ bruts actuellement. Et un revenu de 6.000€ bruts monterait de 75€ bruts contre 120€ actuellement.

Les avantages sont les suivants:

• Les petits salaires augmentent plus qu’actuellement. De manière à compenser l’augmentation nette du coût de la vie. Comme celles et ceux qui bénéficient de petits salaires ont tendance à dépenser l’ensemble de leurs revenus, c’est bénéfique pour l’économie.

• Les travailleurs qui bénéficient d’un salaire supérieur à 4.000€ (± 24% de la population selon Statbel – revenus 2016) seraient certes pénalisées. Mais comme il s’agit principalement de personne en fin de carrière, ce serait une manière de ne pas augmenter encore leur coût pour l’employeur et donc de préserver leur employabilité.

• Globalement, le coût serait légèrement inférieur pour les entreprises. Sur base de la répartition des revenus du travail en 2016 (Statbel), l’augmentation globale serait même légèrement inférieure à 2% (1,948%). Cet écart devrait mécaniquement augmenter au fil du temps.

• Les entreprises avec beaucoup de hauts salaires (celles les plus soumises à la compétition internationale) y gagneraient.

Par contre, les entreprises employant beaucoup de main-d’œuvre peu qualifiée y perdraient. Ces entreprises étant plus soumises à la compétition d’entreprises locales, ce n’est pas dramatique même si on peut craindre une augmentation du travail au noir.