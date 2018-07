Pourquoi devrions-nous tous accueillir un étudiant d'échange à la maison?

Faire l’expérience de la rencontre interculturelle dans le contexte rassurant de l’accueil d’étudiants est peut-être un premier pas vers une autre forme d’engagement citoyen.

Magali Nerincx

Conseillère pédagogique chez AFS Programmes interculturels ASBL

Pour un jeune entre 15 et 18 ans, vivre une année d’immersion dans une école et une famille d’accueil à l’étranger, c’est sortir de sa zone de confort, c’est oser se détacher de ses habitudes pour découvrir une autre façon de vivre et de voir le monde. C’est une démarche audacieuse et formatrice à la fois.

À cet âge-là, vivre une année dans une famille d’accueil à l’étranger permet de développer des compétences que l’on apprend très peu à l’école et qui sont pourtant indispensables pour évoluer activement dans le monde d’aujourd’hui et de demain: la flexibilité, l’adaptabilité, la responsabilité, la tolérance pour l’ambiguïté, la communication interculturelle... Toutes ces compétences dites "globales" font d’ailleurs partie du nouveau test Pisa organisé tous les trois ans par l’OCDE (l’organisation de coopération et de développement économique) et qui évalue les systèmes scolaires du monde entier.

Etre une famille d’accueil pour l’un de ces jeunes audacieux, c’est donc participer au développement de la jeunesse de demain. Magali Nerincx

L’OCDE a en effet élaboré un cadre de référence pour "préparer notre jeunesse pour un monde inclusif et durable". En décidant d’évaluer ces compétences, en plus des compétences de base en lecture, mathématiques et sciences, l’OCDE lance un signal fort. Selon Gabriela Ramos, OECD Chief of Staff, "renforcer les compétences globales est vital pour permettre aux individus de prospérer dans un monde changeant et aux sociétés de progresser en ne laissant personne derrière".

Etre une famille d’accueil pour l’un de ces jeunes audacieux, c’est donc participer au développement de la jeunesse de demain en lui donnant les clés et les codes pour comprendre son nouvel environnement et ainsi faciliter son intégration et ses apprentissages.

Mais être famille d’accueil pour l’un de ces jeunes, c’est aussi développer ses propres compétences globales: s’exposer soi-même, ainsi que son entourage, à l’altérité, bousculer son ordinaire et oser la remise en question. Être confronté au quotidien, jusque dans l’intimité familiale, à un jeune qui porte en lui d’autres habitudes de vie, une autre éducation et d’autres valeurs, c’est nous permettre de questionner nos propres habitudes et valeurs. C’est développer, nous aussi, notre prise de recul, notre adaptabilité et notre tolérance pour l’ambiguïté.

Dans un contexte où la peur de l’autre domine, accueillir chez soi un étudiant d’échange est une manière de cultiver sa curiosité vis-à-vis de l’autre. Magali Nerincx

Au-delà des apprentissages mutuels, la relation accueillant-accueilli, c’est aussi l’occasion d’une vraie rencontre humaine, forte et sincère. On n’en ressort pas indemne. Des amitiés internationales se créent, des ponts entre les cultures se construisent et une réelle compréhension de l’autre naît. Et avec cela le sentiment de s’ouvrir au monde et l’envie de faire d’autres nouvelles rencontres interculturelles.

Dans un contexte où la peur de l’autre domine, dans un monde où le repli identitaire menace, accueillir chez soi un étudiant d’échange est une manière de cultiver sa curiosité vis-à-vis de l’autre, de s’ouvrir à la différence et par là-même, de participer à la construction d’un monde plus solidaire.