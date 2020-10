Pourquoi l’avenir de Bruxelles se joue aujourd’hui…

Le redéploiement de Bruxelles n’est possible que dans un partenariat des autorités politiques avec les entreprises.

Au plat pays et dans le monde, les autorités politiques et financières ont adopté des mesures de soutien aux entreprises et aux indépendants frappés de plein fouet par la crise du Covid 19. Dans un second temps, des plans de relance ont fleuri comme le muguet au printemps. Notre prospérité socio-économique dépend en effet de notre capacité de relancer la création de valeur.

Au-delà de la relance, qui semble évoquer le redémarrage d’une machine à l’arrêt, il s’agit de redéployer notre économie en intégrant durablement les défis et les données du monde post-Covid. Cette approche nécessite une vision stratégique de notre avenir. Les moyens sont limités : des choix s’imposent. Il faut viser le maximum d’impact avec le minimum de moyens, par des effets de levier.

Les villes, les Régions, les pays qui tireront leur épingle du jeu sont ceux qui, aujourd’hui, prennent les bonnes décisions basées sur une vision stratégique de leur développement socio-économique. Les pistes de redéploiement doivent pouvoir être mises en œuvre rapidement et viser le développement d’une ville résiliente. Il faut mettre une priorité dans les mesures qui ne coûtent rien ou relativement peu où dont le coût représente un investissement hautement productif.

Créer un cadre législatif attractif, assurer la digitalisation administrative, améliorer la gouvernance sont autant de mesures bon marché. Or, la relance risque d’être coupée nette en raison de lourdeurs administratives. Un exemple ? La lenteur dans la délivrance de permis qui bloque des chantiers de construction et de rénovation dont Bruxelles a pourtant tant besoin. Le calendrier des améliorations de l’efficacité énergétique est serré : les approbations administratives doivent être accélérées.

Bruxelles mise sur l’innovation ? Très bien. Il convient dès lors d’adapter le cadre législatif et réglementaire pour faciliter le développement et la mise en place de projets innovants, pour tester de nouvelles solutions avant l’obtention de permis d’environnement. Un cadre fiscal favorable aux entreprises qui testent de nouveaux modèles économiques et organisationnels est tout aussi indispensable.

L'innovation est plus importante que jamais pour stimuler la reprise et anticiper les rapides évolutions de la mobilité urbaine. La collaboration entre les acteurs publics et privés est l'un des moyens les plus efficaces de stimuler l'innovation dans le domaine de la mobilité urbaine pour garantir, par exemple, que les services privés MaaS (Mobility as a Service) soient mieux pris en compte et offerts aux usagers.

Les compteurs intelligents permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie. Très bien. Actuellement, il manque à Bruxelles un cadre réglementaire et législatif en vue d’un déploiement massif de ces compteurs intelligents.

Sans feuilles de route rédigées par des groupes de travail public-privé, les visions stratégiques resteront au stade de la vision. Les acteurs du terrain et les administrations doivent gérer en parallèle les mises en œuvre à court terme et les stratégies à long terme. Les entreprises ont besoin à la fois de cette vision à plus long terme traduite en engagements politiques, et de feuilles de route détaillées qui étayent les étapes immédiates.

Le numérique et... la 5G

À Bruxelles, la technologie doit servir la qualité de vie et l’environnement dans tous ses aspects : santé, propreté, trafic, sécurité, etc. La capitale doit déployer pleinement les possibilités de l’économie de la connaissance. Une politique proactive et généralisée de formation et de formation continue dans le domaine du numérique doit permettre aux citoyens de se former massivement aux nouvelles technologies.

En matière de connectivité, il faut consolider et améliorer la qualité des réseaux fixes et autoriser le développement de projets pilotes à l’échelle locale. Alors que l’Europe mise sur le développement de la 5G, sa capitale reste à la traîne, mettant en danger sa fonction internationale et son statut de ville de congrès. Sans compter les pertes d’opportunités et d’investissements dans des créneaux porteurs et stratégiques pour Bruxelles. Un plan de relance crédible se doit pourtant d’intégrer urgemment les avancées technologiques, notamment la 5G.

Et que dire de notre commerce international dans le contexte de la pandémie et du Brexit ? Quelle sera la capacité de Bruxelles à convaincre et fidéliser le touriste de loisirs et d’affaires, à attirer de nouveaux congrès, à proposer une offre hôtelière de qualité dans une ville accueillante, propre et sûre ?

Le redéploiement de Bruxelles n’est possible que dans un partenariat des autorités politiques avec les entreprises. L’écoute, le dialogue et la collaboration sont plus que jamais nécessaires. Les entreprises, partenaires de la relance. C’est le sujet de notre prochain débat avec le ministre-président Rudi Vervoort chez Beci et avec les ministres du gouvernement bruxellois.

Olivier Willocx

CEO Beci