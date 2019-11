Pourquoi la taxe sur les comptes titres est récupérable

Quant au dispositif de l’arrêt, il: " annule la loi du 7 février 2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres " et " maintient les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date. "

Apparence trompeuse

En effet, il est juridiquement impossible que l’arrêt incriminé ait annulé la loi puisqu’il en a maintenu intégralement les effets pour le passé. Or, lorsqu’on annule une loi, "l’effet déclaratif" attaché à l’annulation signifie que celle-ci opère avec effet rétroactif.

Si Monsieur de La Palisse était parmi nous, il pourrait ainsi nous dire que cet arrêt est à la fois un arrêt de rejet dans la mesure où il a rejeté l’annulation pour le passé et un arrêt d’annulation dans la mesure où il a abrogé la loi pour l’avenir. Il en découle que:

1. Nonobstant la terminologie inappropriée et contradictoire de la Cour, on se trouve clairement en présence d’un arrêt mixte de rejet intégral pour le passé et d’abrogation intégrale pour le futur.