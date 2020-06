Pourquoi les entreprises n'investissent pas plus dans le développement durable?

Les raisons justifiant le manque d'engagement des entreprises sur la voie du développement durable se sont comme évaporées. La diffusion croissante et la baisse des prix des technologies combinées à l’optimisation continue des outils disponibles sont des facteurs clés qui permettront aux entreprises d’améliorer l’efficacité de leurs actions durables à l'avenir.

Par Mathias Lelièvre, CEO chez Engie Impact

Selon une récente étude de la Maison des Tendances, 74% des sociétés belges considèrent la mise en œuvre d’actions de développement durable comme une nécessité pour maintenir leur compétitivité dans un monde récemment marqué par la pandémie de Covid-19. Cependant, la majorité d’entre elles ne parviennent pas à déployer efficacement leur stratégie. Par ailleurs, il s’avère qu’à peine un quart des organisations à travers le monde déclare pouvoir atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de CO2 dans les délais impartis. Mais quels sont les freins et les défis des entreprises? Et avant tout, quelles solutions novatrices pour accélérer la transition écologique?

En dix ans, les pertes financières dues aux phénomènes météorologiques cumulent à elles seules plus de 130 milliards d'euros en Europe.

1. "Nos parties prenantes ne s’intéressent pas à la transition écologique"

Le Manifeste de Davos 2020 est le signe d’un profond changement dans la manière dont les entreprises définissent la notion de création de valeur. Les actionnaires ne sont plus les seuls au cœur de leurs préoccupations: collaborateurs, clients, ou encore fournisseurs attendent plus de transparence et d’engagement concret de la part des entreprises, et ce à tous les niveaux. Les attentes des parties prenantes en termes de développement durable sont fortes, notamment chez les employés. Pour 90% des "millennials", il s’agit même d’un critère crucial dans le choix de leur futur employeur. L’idée fait également son chemin chez les consommateurs, dont 66% se déclarent disposés à payer plus cher pour un produit qui serait plus respectueux de l’environnement. Une prise de conscience généralisée, qui va donc au-delà des biens de consommation et s’étend à toute la chaîne de valeur de l’entreprise. C’est pourquoi 95% des organisations analysées par le CDP (Carbon Disclosure Project) s’appuient sur des critères de durabilité pour sélectionner leurs fournisseurs et prestataires.

Force est d’admettre que la plupart des obstacles auxquels les entreprises étaient jadis confrontées sont désormais caducs.

2. "Nous avons des objectifs bien définis, mais nous peinons à impliquer nos employés"

La transition écologique sous-entend de profondes mutations, qui font parfois naître des résistances au sein d’une entreprise. C’est pourquoi l’humain se doit d’être posé au cœur de ce processus, de même que la culture de l’entreprise doit incarner la vision de ses leaders. Pour ne pas être réduites à des mesures creuses, les initiatives en faveur du développement durable doivent faire partie intégrante des missions et des responsabilités des collaborateurs de l’entreprise. Chez IKEA par exemple, chaque directeur national se positionne comme un véritable ambassadeur de la politique de développement durable de l’enseigne, un comportement qui est propice à l’adhésion et l’implication des employés.

N’en déplaise aux plus sceptiques, l’impact économique du réchauffement climatique sur les entreprises est déjà bien concret et mesurable.

Pour satisfaire ses objectifs, il est essentiel que l’entreprise mette à disposition de ses collaborateurs les ressources et les outils nécessaires à leur mise en œuvre (par exemple, des groupes de travail transversaux, des chartes internes, du reporting, etc.), mais aussi qu’elle valorise et récompense les projets les plus concluants

3. "Notre entreprise n’a pas les ressources financières suffisantes"

Pour plus de la moitié des sociétés belges (66% des grandes entreprises et 54% des PME), le manque de budget, qui peut s’exprimer par l’absence de capital ou des délais de rentabilité trop longs, constitue l’un des principaux freins à la transition durable. Toutefois, de nouveaux dispositifs financiers peuvent les aider à surmonter ces obstacles. En effet, le contexte actuel n’a jamais été aussi favorable aux entreprises qui cherchent à concrétiser de tels projets: la baisse du coût des technologies, l’offre exponentielle des énergies renouvelables, la possibilité de "prêts écologiques" et d’assurances de solvabilité, les incitants des politiques ainsi que l’émergence de sources de revenus durables offrent de nouvelles perspectives de financement pour les programmes de développement durable.

L’essor des modèles "as a service" apporte également plus de flexibilité aux entreprises qui peuvent accéder à des technologies et des expertises de pointe "à la demande" et, de cette façon, minimiser les coûts et les risques opérationnels.

4. "Le changement climatique n’affectera ni notre rentabilité ni nos opérations"

N’en déplaise aux plus sceptiques, l’impact économique du réchauffement climatique sur les entreprises est déjà bien concret et mesurable. En dix ans, les pertes financières dues aux phénomènes météorologiques cumulent à elles seules plus de 130 milliards d’euros en Europe. Outre l’intensification de ces événements, l’augmentation continue de la taxation des émissions de CO2 devrait continuer à peser sur le budget des entreprises. Et pour preuve: la taxe européenne a atteint 28 euros par tonne de carbone émise, un record depuis 11 ans. Voilà pourquoi il devient impératif pour toute société d’intégrer ces critères à sa stratégie de développement et de définir des objectifs précis à long terme.

5. "Nous n’avons pas la capacité pour recueillir des données utiles"

Le manque d’informations tangibles est un obstacle auquel sont confrontées bon nombre d’entreprises. Toutefois, les progrès technologiques du Big Data et l’essor de l’IoT facilitent désormais la collecte et l’analyse des données en temps réel.

Les informations fournies par ces données permettent d’ores et déjà d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques. Google est ainsi parvenu à diminuer de 40% les coûts de la consommation électrique liée au refroidissement de ses data centers. Le fabricant Huawei a, quant à lui, développé un compteur d’eau intelligent permettant à la ville de Yingtan (Chine) de réduire à 12% le taux de fuite du réseau hydraulique et, ainsi, d’économiser près de 2,4 millions de mètres cubes d’eau par an.