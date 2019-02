Pourquoi ne pas révéler combien nous touchons ?

La transparence salariale est encore taboue dans de nombreux lieux de travail mais en même temps, de nombreux travailleurs éprouvent une frustration profonde face aux inégalités salariales.

Par Mirabel Hoys

Manager Sourcing et Outsourcing chez Attentia

Savez-vous combien touchent vos collègues? Bien qu’en Belgique, il soit encore tabou de demander à un collègue combien il touche, la transparence totale des salaires est établie depuis longtemps dans de nombreux autres pays, par exemple aux États Unis. C’est une bonne chose, non seulement pour les collaborateurs, mais également pour les résultats de l’entreprise. La question à se poser, c’est "jusqu’où faut-il aller dans cette transparence?"

Bien que je ne prône pas que l’on expose les fiches de paie sur les murs de l’entreprise — à moins que cette idée soit largement approuvée au sein de l’entreprise — je suis en faveur de la transparence des salaires. J’entends par là, en premier lieu, qu’un employeur doit être en mesure d’expliquer parfaitement à un employé pourquoi sa rémunération est ce qu’elle est.

Le sentiment d’une rémunération juste

Parce qu’il n’y a pas que le montant de la rémunération qui est important, il faut aussi que le collaborateur ait le sentiment que sa rémunération est juste. Une rémunération cohérente et rationnelle ne contribuera à la motivation et l’engagement des collaborateurs que si ceux-ci connaissent et apprécient réellement la politique salariale de l’organisation.

La transparence n’est d’ailleurs pas seulement recommandée pour motiver les collaborateurs, elle peut également aider à mettre fin à des situations injustes. L’écart salarial entre les hommes et les femmes n’a par exemple pas encore été éliminé partout, même si la Belgique s’en sort plutôt bien.

La transparence peut aussi faire disparaître les tensions salariales qui existent en raison du lien entre la rémunération et l’ancienneté. Il est absurde de payer une personne trois fois plus qu’un collègue qui occupe la même fonction, simplement parce que cette personne a travaillé à ce poste dix ans de plus. L’expérience peut être récompensée mais cela ne doit pas nécessairement entraîner un lien linéaire entre le salaire et l’ancienneté. Nous devons associer rémunération à compétence et productivité. La transparence des salaires peut jouer un rôle important à cet égard.

La rémunération n’est pas seulement le salaire brut et net que nous trouvons sur notre fiche de salaire mensuelle. Bien entendu, ces composantes financières de notre salaire sont importantes, mais la plupart des employés reçoivent également beaucoup d’avantages non-financiers. On peut obtenir une voiture de société ou des chèques-repas par exemple, mais également des formations et la possibilité de se développer, sans oublier un environnement de travail agréable, la possibilité de travailler à domicile, etc.