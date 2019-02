Qu'est ce qui fait courir Trump au Venezuela?

Les questions humanitaires à elles seules ne suffisent jamais pour provoquer une intervention étrangère, mais la crise du Venezuela et le profond cynisme du gouvernement de Maduro ont changé la donne. Il n’y a toutefois aucune garantie qu’un réel changement soit imminent.

Par Ian Bremmer

Président de l'Eurasia Group et auteur de "Us vs. Them: The Failure of Globalism."

À l’heure actuelle, près de 90% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté. L’an prochain, d’après le Fonds Monétaire International (FMI), l’inflation devrait atteindre 10.000.000%.

Vue en plein écran ©REUTERS

Les citoyens utilisent déjà littéralement des brouettes de billets pour payer des aliments de base comme le pain ou le lait… quand ils ont la chance d’en trouver dans les magasins. Depuis 2015, plus de 3 millions de personnes ont fui le pays. Depuis quelques années, le monde entier assiste avec consternation à la dégringolade du Venezuela – dont l’économie était dopée par les plus grandes réserves de pétrole au monde – du statut de pays prospère à celui de catastrophe humanitaire.

Frémissement

Mais pour la première fois depuis l’accession de Nicolas Maduro au poste de président en 2013, la situation politique commence enfin à changer. Ce frémissement pourrait à lui seul justifier que l’on fasse la fête, mais nous assistons également à quelque chose de totalement inattendu, qui dépasse le simple soulèvement d’un peuple contre ses horribles conditions de vie ou une rébellion contre un régime répressif.

Un tel scénario a déjà été joué à maintes reprises et dans bien d’autres endroits. Ce qui est exceptionnel à propos du Venezuela, c’est que l’opposition est aujourd’hui soutenue par de nombreuses puissances étrangères alors que la situation ne comporte aucun enjeu particulier pour aucune d’elles.

Un mouvement d’opposition – submergé et fragmenté par les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté et par le soutien déterminé de l’armée envers un gouvernement inepte – s’est rallié autour de Juan Guaidó, un ingénieur de 35 ans président du parlement vénézuélien.

Vue en plein écran Juan Guaido ©AFP

Guaidó a osé se poser en figure de ralliement des Vénézuéliens. Il est légitimé par son poste de leader élu de l’Assemblée Nationale, mais aussi par son courage d’invoquer la constitution pour se proclamer "président par intérim", jusqu’à l’organisation d’élections libres.

Mais sa proposition de revitaliser le système politique défaillant du pays est aussi renforcée par le support inconditionnel d’une grande partie de la communauté internationale. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 20 pays ont déjà reconnu Guaidó comme le leader légitime du Venezuela, dont les Etats-Unis, le Canada, le Royaume Uni, la France, l’Allemagne et tous les pays voisins d’Amérique Latine, à l’exception du Mexique.

Le pays a connu d’autres leaders de l’opposition avant Guaidó, mais Maduro leur a chaque fois tenu tête. Guaidó ne sera pas facile à écarter compte tenu du soutien massif de nombreux gouvernements. Et c’est encore plus remarquable dans le contexte actuel, où la règle dominante est plutôt celle du chacun pour soi.

Trump a surpris

Vue en plein écran ©AFP

Autre fait encore plus étonnant, c’est que l’administration américaine dirigée par Donald Trump a pris l’initiative de ce soutien international.

La décision surprenante de Trump d’adopter une ligne dure envers le régime de Maduro (proposant même des sanctions contre la société étatique pétrolière PDVSA et abandonnant à Guaidó le contrôle de certains actifs vénézuéliens aux Etats-Unis) semble en contradiction avec sa devise "America First" appliquée dans sa politique extérieure.

Mais le nouvel engagement de Trump pour la démocratie au Venezuela résulte de l’engagement du sénateur américain Marco Rubio (un important allié républicain pour qui la situation au Venezuela est importante compte tenu de sa base électorale en Floride) et de la ligne dure adoptée par l’administration Trump, y compris son conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

Ce qui est certain, c’est que Trump souhaite montrer sa puissance en tenant la barre des développements géopolitiques, d’autant que les mesures prises jusqu’ici par son administration pour le Venezuela ne représentent aucun risque pour les intérêts américains. . .

Il est difficile de savoir si Trump s’inquiète davantage pour les Vénézuéliens que pour les Syriens ou les musulmans Rohingyas en Asie de l’est, mais ce qui est certain, c’est qu’il souhaite montrer sa puissance en tenant la barre des développements géopolitiques, d’autant que les mesures prises jusqu’ici par son administration pour le Venezuela ne représentent aucun risque pour les intérêts américains.

Trump dispose d’une marge de manœuvre diplomatique d’autant plus importante que le pétrole vénézuélien ne joue plus, comme c’était le cas dans le passé, un rôle essentiel dans le mix énergétique américain.

Tout aussi important, Maduro est – d’un point de vue géopolitique – loin d’avoir la même importance stratégique pour les puissances étrangères que Bashar el Assad en Syrie pour des pays comme la Russie et l’Iran – et son gouvernement a acquis la réputation d’être un pays qui ne paie pas ses dettes extérieures.

Envers et contre tout

Vue en plein écran ©REUTERS

Les questions humanitaires à elles seules ne suffisent jamais pour provoquer une intervention étrangère, mais la crise du Venezuela et le profond cynisme du gouvernement de Maduro ont changé la donne. Il n’y a aucune garantie qu’un réel changement soit imminent. Maduro a en effet maintes fois prouvé qu’il était capable de conserver le pouvoir envers et contre tout, en particulier parce que l’armée vénézuélienne n’a pas encore décidé si garder Maduro au pouvoir coûterait plus cher et serait plus risqué que l’envoyer en exil.