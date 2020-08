Quand débute la vie humaine?

Répondre à une détresse

Primum non nocere

La détresse de la jeune fille ou jeune femme concernée est un des éléments clés du débat. Il est essentiel de reconnaître que cette détresse doit être évaluée principalement par celle qui en est la victime. La société et la législation devraient évidemment favoriser toutes mesures préventives pour éviter que la situation de détresse ne se produise, mais, une fois qu’elle est là, il faut d’abord apporter assistance à la victime et ne pas lui imposer d’obstacles techniques ou psychologiques supplémentaires. Primum non nocere ( d’abord ne pas nuire )! Le délai légal est justement un de ces obstacles possibles , et donc la question mérite totalement d’être posée.

La société a le devoir de porter assistance à ses sujets en détresse, mais elle a aussi le devoir de protéger la vie humaine , et le débat ne peut évidemment pas ignorer la délicate question scientifique du début de cette vie humaine: quand commence-t-elle? Quand le fœtus, être "vivant", devient-il un être "humain" devant bénéficier de droits et de protection spécifiques? Il y a de la marge entre le premier battement du cœur , thèse extrême soutenue par quelques États américains ultraconservateurs, ou l’ instant de la naissance , comme le prévoyait la législation chinoise jusqu’à récemment, ou même 10 ans après la naissance, comme l’imaginait Isaac Asimov il y a quelques décennies dans une nouvelle de science-fiction un peu provocante.

¨Progrès scientifiques

Quand commence la vie humaine? La science n’a pas encore de réponse claire à cette question. Il est cependant très intéressant de constater les progrès de la médecine pour la survie des grands prématurés. Les centres hospitaliers spécialisés peuvent maintenant couramment sauver, sans séquelles, la majorité des bébés nés après 6 mois de grossesse, et de plus en plus de bébés nés entre 5 et 6 mois de grossesse. Les progrès deviennent plus difficiles, mais les limites ne sont pas encore atteintes.