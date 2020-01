Quand la confidentialité de notre vie privée devient suspecte…

Notre rapport à la vie privée est indissociable de l’idée que nous avons de la confiance. Si vous faites confiance à quelqu’un, vous serez peut-être plus enclin à lui livrer des renseignements personnels. Il s’agit d’une dynamique sociale normale, cyniquement manipulée par l’économie du "partage" dans laquelle nous échangeons volontiers nos maisons, nos voitures ou des biens par l’intermédiaire d’administrateurs tiers tels que Airbnb. Oui, car pour participer à des services comme le sien, le directeur général d’Airbnb, Brian Chesky, le dit lui-même: il faut s’exposer. C’est un modèle de consumérisme qui dépend de la transparence des clients. C’est aussi un modèle de consumérisme qui rend notre idée traditionnelle de la confiance non pertinente.

La prolifération des logiciels de surveillance numérique fait désormais de l’élimination des moments non surveillés et non justifiés un élément attendu du service d’une entreprise. Ces entreprises commerciales changent notre attitude envers les moments et les espaces privés. Nous sommes encouragés à considérer la vie privée non pas comme un refuge souhaitable contre l’exposition incessante de la vie publique, mais comme une zone de danger, une opportunité pour un comportement indigne de confiance. La confidentialité devient suspecte.