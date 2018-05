Quand le motif grave est une infraction

Il n’est pas rare qu’une faute invoquée par un employeur au titre de motif grave constitue également une infraction pénale. Se pose alors la question de savoir à dater de quand le délai de trois jours pour invoquer cette faute commence à courir.

Robert De Baerdemaeker

Avocat au Barreau de Bruxelles, association Koan Law Firm

L’instruction judiciaire et la procédure pénale peuvent révéler des éléments probants et déterminants dont il y a lieu d’avoir connaissance pour prendre une décision. Malheureusement, les délais nécessaires à la tenue d’une enquête et au déroulement d’une telle procédure sont inconciliables avec les trois jours fatidiques du droit du travail.

Il n’empêche, le critère déterminant demeurera la connaissance certaine des faits considérés comme constitutifs d’un manquement rendant définitivement et immédiatement impossible la poursuite des relations de travail. La cour du travail de Mons, dans un arrêt du 21 novembre 2017 (JTT 2018, p. 130) a "disséqué" tous les aspects de la question à l’occasion d’un licenciement survenu après qu’ait été rendu un jugement de condamnation par un tribunal correctionnel.

Des fausses factures

Un grand quotidien ayant bénéficié d’un vent favorable révéla qu’une institution publique de premier plan avait payé une facture relative à l’organisation d’un séminaire qui n’avait jamais eu lieu. Une enquête fut immédiatement menée en interne et une plainte pénale déposée. Il apparut de l’une et de l’autre qu’une travailleuse était impliquée dans ces faits qui s’étaient produits à trois reprises. Elle reconnut la réalité de ceux-ci tant devant la police que devant son employeur. Celui-ci décida alors de la suspendre de ses fonctions.

Cinq ans plus tard (!), un tribunal correctionnel la reconnut coupable de faux et usage de faux et d’escroquerie. Personne n’interjeta appel de ce jugement et, dans les trois jours suivant l’expiration du délai d’appel, l’employeur licencia la travailleuse pour motif grave sur la base de ce jugement. La travailleuse contesta la régularité de son licenciement au motif que le délai de trois jours n’avait pas été respecté. Elle obtint gain de cause devant le tribunal et son employeur interjeta appel.

Une connaissance certaine des faits

La jurisprudence est claire à cet égard, le délai de trois jours commence à courir lorsque la personne habilitée à prendre une décision de licenciement a une connaissance certaine des faits. Celle-ci doit en connaître la nature et les circonstances susceptibles de lui donner le caractère fautif requis. Il est également admis que l’employeur fasse procéder à des mesures d’investigation et procède, sans que cela soit obligatoire, à l’audition du travailleur.

L’existence d’une procédure pénale et donc d’une enquête effectuée avec des moyens dont ne dispose pas l’employeur aura forcément une incidence dans la mesure où la réalité desdits faits pourra être établie et mettre à néant par exemple les dénégations du travailleur.

Une prudence excessive

Dans l’affaire soumise à la cour du travail, l’employeur avait recueilli dès le début de l’enquête interne, à laquelle il avait fait procéder, les aveux de la travailleuse et, en outre, il avait connaissance de l’audition de celle-ci par la police confirmant ses aveux; ce qui avait justifié sa mesure de suspension. Dans ces conditions, le jugement consacrant la culpabilité pénale de l’intéressée, prononcé six ans plus tard, n’apportait aucun élément neuf à propos des faits, si bien que le délai de trois jours n’avait pas commencé à courir à l’expiration du délai d’appel contre ce jugement mais à dater des aveux formulés dès l’origine.

