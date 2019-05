Quand le surréalisme à la belge est sanctionné par la Cour de justice

La Cour de justice européenne à Luxembourg (CJCE) a prononcé ce 16 mai un arrêt qui sanctionne la loi belge qui organise les modalités du transfert d’entreprise sous autorité de justice et plus particulièrement le volet social.

La loi sur la continuité des entreprises permettait au cessionnaire d’une entreprise en difficultés de choisir les travailleurs qu’il allait reprendre. La Cour de justice a été invitée à examiner ce modèle. En effet, en 2013, une employée d’une entreprise en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) qui ne figurait pas dans la liste des travailleurs repris par la nouvelle structure cessionnaire n’a pas accepté d’être évincée et a mis le repreneur en demeure de la reprendre. Face à ce refus, l’employée a entamé une procédure contre le repreneur.

Légalité du modèle belge

La Cour du travail d’Anvers a décidé en 2017 d’interroger la Cour de justice (CJCE) sur la légalité du modèle belge au regard du droit européen. La CJCE a décidé que le modèle belge est contraire aux normes européennes et plus particulièrement aux articles 3 et 5 de la Directive 2001/23 qui garantit aux travailleurs la poursuite de leur contrat de travail en cas de transfert d’activité.