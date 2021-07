Quand le voile islamique intoxique le débat public

Les rengaines habituelles autour de la neutralité, de la montée du communautarisme et de la victimisation sont autant de voiles commodes convoqués pour dévaloriser l’émergence d’une plus grande diversité dans notre pays ailleurs que sur les terrains de foot.

L’affaire Ihsane Haouach porte si mal son nom. Dans cette séquence politique et médiatique, Madame Haouach n’a finalement été qu’une excuse. Cette affaire est celle d’une partie de la classe politique, d’un débat fourvoyé, d’une existence médiatique grappillée sans vergogne sur le dos d’une femme, même après que la Sûreté de l’État l’a blanchie.

Cela fait plus de 30 ans que le voile islamique intoxique le débat public dans l’espace francophone. Au gré de l’actualité, on le charge de toutes les significations, sans jamais demander à celles qui le portent ce qu’elles ont à dire sur le sujet. Ce narratif leur a été enlevé. L’on débat publiquement de la manière dont les femmes doivent s’habiller. Est-ce qu’un libéral digne de ce nom ou tout simplement un citoyen accepterait qu’un religieux (quelle que soit sa religion!) dicte à sa compagne ou à sa sœur comment s’habiller? De quel droit quelqu’un ordonne-t-il à une femme de se déshabiller, car cela l’incommode?

Neutralité à géométrie variable

Le principe de neutralité, la montée du communautarisme et la victimisation constituent la rengaine habituelle pour justifier d’une telle assurance. Quand il parle de victimisation, l’agresseur reproche à sa victime la possibilité de donner un nom à ce qu’elle subit.

Manifestement, la neutralité ne s’applique pas partout à tout le monde.

La montée du communautarisme n’est guère invoquée quand on parle de la façon dont la Belgique se structure depuis toutes les réformes de l’État. Et manifestement, la neutralité ne s’applique pas partout à tout le monde. D’ailleurs qui ici peut me citer le nom d’un(e) autre commissaire du gouvernement? Lequel, laquelle a suscité autant d’intérêt que Madame Haouach? Vu ses amis d’enfance, ses collègues contactés par la presse?

Cette neutralité, au nom de laquelle l’ex-commissaire a été salie, ne semble guère devoir s’appliquer aux représentants politiques de diverses obédiences idéologiques présents dans les conseils d’administration où il faut représenter l’État. Les fonctionnaires étatiques qui ont également leur carte de parti (et parfois des responsabilités au sein de leur "mouvance") sont également oubliés dans ce débat, et peu importe qu’ils et elles expriment des opinions tranchées.

Lors d’une nomination à ces postes, le chef fait confiance à ses "coreligionnaires" politiques pour que ceux-ci appliquent la loi et investissent la fonction dans le meilleur intérêt de la société, malgré la carte de parti et les engagements personnels "ostentatoires".

Le principe de la séparation de l’Église et de l’État est évidemment fondamental en Belgique, mais surtout quand il s’agit d’un signe de la religion musulmane.

On arguera qu’on parle ici de neutralité religieuse et de séparation stricte entre l’État et la religion. Pourtant, l’enseignement confessionnel est financé par l’État et a éduqué la majeure partie de la population et ses élites. Plus paradoxal encore, combien de personnes aujourd’hui s’offusquent de voir un parti jusqu’il y a peu nommé chrétien(!)-démocrate aux différents niveaux de pouvoir et ayant gouverné la Belgique durant la plus grande partie de son existence et dans le respect des principes fondamentaux de l’État. Le principe de la séparation de l’Église et de l’État est évidemment fondamental en Belgique, mais surtout quand il s’agit d’un signe de la religion musulmane.

Dévaloriser l'émergence d'une plus grande diversité

De ces paradoxes-là et de tant d’autres, je tire la conclusion que les rengaines habituelles autour de la neutralité, de la montée du communautarisme et de la victimisation sont autant de voiles commodes convoqués pour dévaloriser l’émergence d’une plus grande diversité dans notre pays ailleurs que sur les terrains de foot. L’exclusion d’une personne aussi intègre et compétente qu’Ihsane Haouach démontre l’objectif de certains à empêcher toute émergence d’une Belgique diverse et ambitieuse à tous les niveaux de pouvoir.

Cette "diversité" souhaite contribuer à l’enrichissement et la prospérité de ce pays. Concrètement. Avec toutes ses particularités, mais surtout tout son amour du pays. Ihsane Haouach, moi-même et tant d’autres y contribuons tous les jours, bien plus concrètement que les enchaînés du buzz médiatique.

Basé sur l’union des différences, notre pays mérite mieux que l’exclusion ordonnée par certains prêtres du paradoxe.