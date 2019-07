Quand un fonds private equity est-il fiscalement obligataire?

Souvenez-vous, la taxe Reynders, ou taxe belge sur l’épargne (article 19bis du CIR), introduite dans le paysage fiscal belge fin 2005 s’appliquait initialement aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (avec passeport européen ou OPCVM) qui investissaient plus de 40% de leurs actifs en créances. On parlait alors de taxation des fonds retail, "mixtes" ou "obligataires".

Le champ d’application de la taxe a depuis lors été fortement élargi: la définition d’organisme de placement collectif a été étendue , englobant aujourd’hui les fonds qui investissent en instruments financiers émis par des sociétés non cotées ou encore en immobilier (nous ne nous attarderons pas ici sur les discussions techniques relatives à la notion d’OPCVM au sens de la taxe Reynders), et le seuil d’investissement en créances a quant à lui été réduit pour passer successivement à 25% puis à 10% (pour les parts de fonds acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2018) de sorte que sont désormais également visés les fonds à forte prépondérance en actions.

Les fonds private equity utilisent en effet très souvent des structures dites "master-feeder" et "fonds de fonds" via lesquelles les investissements sont rassemblés dans des fonds de têtes qui à leur tour investissent dans un ou plusieurs fonds cibles. Ce sont ces fonds cibles, souvent vastes et dans la grande majorité étrangers, qui généralement effectuent les investissements à proprement parler (par exemple dans des sociétés en croissance, en projets immobiliers, etc.). Ces investissements consistent en des prises de participation, des prêts, ou encore un mélange des deux.