Quand un virus attaque le livret d'épargne

Chronique d'Etienne de Callataÿ Co-fondateur et économiste, Orcadia Asset Management

Face au Covid-19, les décideurs ont à décider... et les chercheurs à chercher. Et si ce qui est prioritairement à trouver est un remède en termes de santé publique, il s’agit aussi d’identifier les conséquences de la propagation du virus et des mesures adoptées par les pouvoirs publics, les entreprises et les ménages pour y faire face.

Dans le domaine économique, les conséquences peuvent être rangées dans six domaines. Il y a, d’abord, les effets d’offre dans les zones directement concernées, où l’activité économique est significativement affectée.

Il y a, ensuite, les effets d’offre indirects ailleurs, liés notamment à la perturbation de la production et du transport d’intrants (" inputs "). Il y a, après cela, les effets de demande, avec des consommateurs qui postposent leur consommation ou la réorientent.

À ces trois canaux, il convient d’en ajouter trois autres. Il faut, en effet, aussi tenir compte des variables financières. Ainsi, la baisse des bourses et l’augmentation des spreads d’intérêt sur les obligations corporate peut générer un effet-patrimoine négatif pour les ménages et alourdir les coûts de financement des entreprises.

Il faut aussi tenir compte de la réaction des autorités monétaires et budgétaires. Un large mouvement de baisse des taux d’intérêt officiels a déjà été enclenché.

Enfin, il faut aussi intégrer l’ajustement des agents privés eux-mêmes sur le moyen terme. Il est peu probable que les touristes oublieront pour de bon les charmes de Venise mais il est davantage probable qu’une partie de ceux qui auront découvert les avantages du télétravail éviteront dans la durée les embouteillages et de ceux qui auront utilisé Skype et FaceTime qu’ils se détourneront des aéroports.

Victimes collatérales

Peut-être aurons-nous vu que nombre de réunions sont superflues. Peut-être aurons-nous expérimenté les inconvénients du zéro stock, des flux tendus et de la concentration de la production des composants ?

Parmi les victimes collatérales du Covid-19, allons-nous compter les détenteurs de livrets d’épargne ? La réponse est plus que vraisemblablement positive.

Certes, dans un modèle macroéconomique scolaire, un choc d’offre négatif fait monter les prix. Une production entravée signifie moins de volume et des coûts alourdis. La pression inflationniste ne peut être écartée, et, d’elle, il serait possible d’inférer un futur relèvement des taux d’intérêt nominaux.

Il faut souhaiter que la rémunération du livret d’épargne puisse non seulement « tomber » à 0% mais même aller en territoire négatif. Simultanément, il faudrait supprimer l’exonération fiscale actuelle. Etienne de Callataÿ

Mais, outre que le lien entre inflation et taux d’intérêt nominal est loin d’être stable et, a fortiori, loin d’exhiber une variation d’un pour un, il faut voir deux facteurs jouant en sens inverse.

D’abord, un choc de demande négatif a un caractère désinflationniste négatif, ce qui tire les taux vers le bas. Ensuite, il y a l’action des banques centrales et, avec elle, les anticipations des opérateurs sur les marchés financiers.

De cette confrontation, il découle, et ceci est déjà un constat et non plus une prévision, que le coronavirus pousse les taux d’intérêt vers le bas. Ceci devrait se répercuter, en saine logique, sur le taux offert sur nos fameux livrets d’épargne réglementés, des livrets fiscalement favorisés par une exonération des premiers 990 euros d’intérêt.

Mesure prudentielle

Or, en dépit de son apparence plus que modique, la rémunération actuelle de ces livets, de 0,11% prime de fidélité inclue, était déjà trop élevée en regard des circonstances de marché et donc en regard de la stabilité des établissements de crédit recommande. En effet, pour offrir un tel taux, les banques doivent se livrer à une transformation d’échéance allongée et courir davantage de risque.

Il faut donc souhaiter que les autorités politiques, période d’affaire courante ou pas, réforment les règles actuelles relatives au livret d’épargne, pour que la rémunération puisse non seulement " tomber " à 0% mais même aller en territoire négatif.

Simultanément, il faudrait supprimer l’exonération fiscale actuelle. Il s’agit aussi pour les autorités de contrôle en charge de la stabilité du système financier de veiller à prévenir toute situation de rémunération excessive par rapport aux conditions de marché.

Baisser la rémunération des livrets est une mesure prudentielle, pas une mesure destinée à soutenir la demande des ménages. En effet, l’effet substitution qui en résulterait, où une épargne rendue moins attractive stimulerait la consommation, sera largement annihilé par l’effet-revenu jouant en sens opposé. Le taux d’intérêt plus bas réduisant le revenu généré par l’épargne, une fraction des ménages sera incitée à épargner davantage.

Saisissons le moment pour prendre une mesure bien sûr peu populaire mais pas marquée politiquement ou linguistiquement et bénéfique tant pour l’économie belge que pour son système financier.