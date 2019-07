Que doit faire Facebook quand la justice ordonne le retrait d'un message?

Les faits et la procédure

Extension mondiale?

Pour l’avocat général, la directive e-commerce ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint, par une injonction, de rechercher et d’identifier les informations identiques à celle qualifiée d’illicite par une juridiction ayant rendu cette injonction, et ce parmi l’ensemble des informations diffusées par les utilisateurs de la plateforme. Une telle obligation permet de garantir un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence (protection de la vie privée et droit de la personnalité d’un côté et liberté d’entreprise et liberté d’expression et d’information de l’autre), sans pour autant impliquer de moyens techniques sophistiqués et coûteux.