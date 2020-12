Que faire en cas de faillite ou de décès de son locataire?

La période difficile que nous vivons et les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid19 ont différentes conséquences sur l’exécution et la fin des baux (d’habitation ou professionnels).

Le locataire personne physique

Les deux régions prévoient en effet, à certaines conditions, que le bail sera résilié de plein droit après un certain délai (2 mois à Bruxelles et 3 mois en Région wallonne) à dater du décès du locataire.

À Bruxelles , le logement doit être inoccupé (aucun membre de la famille du défunt n’y vit) et le loyer et/ou les charges doivent demeurer impayés depuis plus de deux mois à dater du décès.

En Région wallonne, les personnes domiciliées depuis plus de six mois dans les lieux loués à la date du décès (et qui par définition ne serait pas déjà parties au bail, parce qu’elles l’auraient signé ou parce qu’elles seraient le conjoint ou le cohabitant légal de la personne décédée) sont également protégées et peuvent reprendre le bail en cours à certaines conditions.