Quel âge pour la retraite?

Par Étienne de Callataÿ et Philip Neyt Le premier est chef économiste d'Orcadia Asset Management; le second est conseiller d'Algemene Pensioengroep Nederland et président de l'Association des Institutions de Retraite Pensioplus *

Un lien dynamique de l’âge officiel de la retraite, ou mieux de la durée normative de la vie active, avec l’espérance de vie a le mérite d’assurer un équilibre automatique entre durée de carrière et durée de retraite. Un tel équilibre participe de l’équité intergénérationnelle et l’automaticité a la vertu de rassurer qu’il en sera toujours ainsi. Toutefois, une telle liaison automatique a deux limitations.

Différences d’espérance de vie

On ne peut l’envisager qu’à condition d’avoir un dispositif approprié pour ceux dont l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé sont significativement en retard par rapport à la moyenne. Or, aujourd’hui, la notion de "pénibilité" des métiers est en rade. Bien sûr, il existe un régime d’incapacité de travail, mais qui intervient trop tard, quand le travailleur n’est plus en état de travailler.