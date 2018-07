Quel impact aura la nouvelle convention fiscale entre le Luxembourg et la France sur l'industrie immobilière ?

Le 20 mars 2018, les gouvernements luxembourgeois et français ont signé une nouvelle Convention fiscale, ainsi qu’un protocole additionnel qui se situent dans l’ère ‘Post-BEPS’. Quel impact pour les structures immobilières ?

Par Patrice Delacroix et Olivier Hermand Partners PwC

Le 20 mars dernier, les gouvernements luxembourgeois et français signaient une nouvelle convention fiscale, ainsi qu’un protocole additionnel.

Relevons deux nouveautés importantes intervenues concernant, d’une part, la nouvelle définition du concept de " résidence " au sens de la convention et, d’autre part, le traitement des dividendes payés par des véhicules d’investissement français à des sociétés luxembourgeoises.

Résidence fiscale

De manière habituelle, seuls les résidents d’un Etat contractant peuvent prétendre aux bénéfices des conventions fiscales. Si, à l’heure actuelle, la résidence fiscale d’une société est définie en référence au "centre effectif de direction" (ou de son siège), la convention vient profondément modifier cette notion de résidence fiscale en définissant un résident comme étant " toute personne assujettie à l’impôt " excluant ainsi les entités non assujetties à l’impôt en France ou au Luxembourg à l’instar des SICAV/FCP français ou luxembourgeois.

Les organismes de placements collectifs (OPC) pourront toutefois continuer à prétendre aux allégements conventionnels pour les revenus d’intérêts et dividendes – mais uniquement à la partie correspondant à des droits dans les OPC détenus par des investisseurs éligibles (principalement des résidents français ou luxembourgeois, voire les résidents d’un Etat "coopératif").

Ce langage – plutôt inhabituel – implique pratiquement une documentation de la résidence fiscale de tous les investisseurs dans des OPC – notamment immobiliers - ce qui s’avère être d’ores et déjà une tâche ardue – voire, impossible pour des fonds largement ouverts.

Qu’en est-il des dividendes payés par des OPC immobiliers (OPCI) et sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) français ?

Actuellement - sous certaines conditions liées aux pourcentages de détention – les distributions effectuées par des OPCI et SIIC français provenant de gains ou revenus de biens immobiliers exonérés en France peuvent bénéficier d’une retenue à la source au taux réduit de 5% et d’une exonération du revenu au Luxembourg.

Restructurations à planifier ?

Pensons notamment au fonds d’investissement immobilier spécialisé (FIIS) qui permettrait aux investisseurs de prétendre à la convention fiscale entre la Belgique et la France qui permettrait - sous certaines conditions - aux OPCI et SIIC français de bénéficier d’un taux de 10% sur les distributions de dividendes, de surcroît, non imposables au niveau du FIIS.