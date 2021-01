Quel lien d'autorité pour les travailleurs détachés?

Plus précisément, la loi du 24 juillet 1987 régit, notamment, la mise de travailleurs d’un employeur à disposition d’un utilisateur.

De même, le lien d’autorité naturel entre un travailleur et son employeur repose sur l’existence d’un contrat de travail autonome , quel que soit le motif de l’engagement.

"Un employeur peut mettre à disposition de tiers des services ou des tâches à effectuer, mais non une force de travail stricto sensu."

En résumé, un employeur peut mettre à disposition de tiers des services ou des tâches à effectuer, mais non une force de travail stricto sensu .

La réalité des entreprises

Dans un arrêt inédit du 8 janvier 2020, rendu par la chambre pénale sociale de la Cour d’appel de Mons, la Cour reconnait la difficulté du système légal compte tenu des évolutions du monde du travail et des réalités rencontrées par les entreprises , tant pour les employeurs que pour les utilisateurs.

En l’espèce, l’Auditorat du travail s’appuyait en première instance sur des éléments de faits constituant à son estime à des indices infractionnels - notamment mise à disposition par l’utilisateur d’une camionnette à son nom, de vêtements de travail à son nom, de l’outillage, d’un logement - pour contester l’absence de lien d’autorité et sanctionner par conséquent l’utilisateur . D’autant que lors d’une audition, les travailleurs qualifiaient l’utilisateur de « patron ».

De plus, la loi précitée permet, sans y voir la preuve d’un lien d’autorité, la possibilité pour l’utilisateur de donner des instructions en matière de bien-être au travail . Ce qui signifie que l’utilisateur, à l’instar de l’employeur, peut donner des directives afférentes à la sécurité ou mettre à disposition des travailleurs des locaux de repos et des sanitaires.

Il s’agit d’une obligation de résultat imposée tant aux employeurs qu’aux utilisateurs. La Cour y voit le comportement de toute personne prudente et diligente qui ne peut faire se présumer un lien d’autorité.

"Le contrat doit prévoir explicitement, et de manière détaillée, quelle sont les instructions qui peuvent être données en tenant compte de la particularité du secteur d’activité et des risques inhérents à ladite activité."

En outre, ne constitue pas l’exercice de l’autorité de l’employeur des instructions données aux travailleurs par l’utilisateur en vertu d’un contrat écrit entre l’utilisateur et l’employeur. Ce contrat doit prévoir explicitement, et de manière détaillée, quelles sont les instructions qui peuvent être données en tenant compte de la particularité du secteur d’activité et des risques inhérents à ladite activité.