Quel régime fiscal pour l'économie numérique ?

Actuellement, le statut fiscal des entreprises est déterminé par les règles nationales et par les conventions fiscales internationales. Dans ces conventions est défini le concept d' " établissement stable ", concept qui s’applique lorsqu'une entreprise d'un état réalise une partie de son bénéfice dans un autre état et y a une certaine présence.

La présence physique en question

La première concerne une solution à long terme, par laquelle un nouveau type d'établissement stable serait introduit pour les entreprises numériques, notamment un " établissement stable virtuel " – dans l’État membre où elle exerce des activités économiques (i.e. l’État de la source) si elles génèrent plus de 7 millions EUR de bénéfices annuels dans l’État de la source; comptent plus de 100.000 utilisateurs dans l’État de la source; ou concluent plus de 3000 contrats commerciaux pour des services numériques entre l'entreprise en question et les utilisateurs actifs.