Quelle fiscalité en matière de gestion de trésorerie et paiements de dividendes?

Par Olivier Hermand et Patrice Delacroix Partners PwC

En principe, un contribuable ne peut déduire ses frais que s’ils ont été faits ou supportés pendant la période imposable, en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables (finalité) et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants (art. 49 CIR92).

Un certain nombre de dispositions spécifiques viennent préciser les règles de déductibilité.

Plusieurs filets de sécurité

Lorsqu’une société respecte ce qui précède, on a généralement tendance à considérer que la déductibilité des coûts de financement est assurée.

Arrête critiquable

Dans un arrêt critiquable de la cour d’appel d’Anvers du 8 mai 2018 concernant la couverture par emprunt des besoins de financement liés à une réduction de capital et à une distribution de dividende, la cour a rejeté la déductibilité des intérêts aux motifs que le contribuable n’a pas démontré l’objectif " d’acquérir ou de conserver des revenus imposables ".

Cette décision suscite le débat chez les fiscalistes et soulève la question de la gestion de la trésorerie d’une société.

Restons simples. Une des idées fondatrices de la comptabilité en partie double est que l’entièreté du passif d’une société finance l’entièreté de son actif. Et, contrairement à ce que pense la cour, on ne peut déduire de l’article 49 du CIR92 qu’il impose la présence d’un lien direct entre un passif déterminé et un actif déterminé.