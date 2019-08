Quelle prescription pour notre système de santé?

François Fornieri, Anant Murthy, Stefano Portolano, Brieuc Van Damme et Walter Van Dyck

Si la Belgique a réussi à stimuler les investissements dans la recherche et l’innovation, l’accès à cette même innovation reste relativement plus long et difficile dans le plat pays que chez nos voisins.

Par François Fornieri, Anant Murthy, Stefano Portolano, Brieuc Van Damme et Walter Van Dyck

Respectivement PDG de Mithra, Vice-président Alnylam, Vice-président Ultragenyx Europe, consultant chez Partner Baer et Professeur à la Vlerick Business School

En art, la Belgique est internationalement reconnue comme le pays du surréalisme – une école où réalité et rêves s’entremêlent pour offrir une perspective nouvelle du monde qui nous entoure.

43 milliards . Montant des exportations belges (11% de nos exportations totales) de l'industrie des sciences de la vie. Avec une balance commerciale positive de plus de 6 milliards d’euros, l’industrie est un contributeur net à l’économie belge.

Les sciences de la vie sont une autre de nos spécialités. Avec plus de 3,6 milliards d’euros d’investissements en 2018, 43 milliards d’euros d’exportations (11% de nos exportations totales) et une balance commerciale positive de plus de 6 milliards d’euros, l’industrie est un contributeur net à l’économie belge, dépassant largement le montant payé par l’INAMI pour le remboursement des médicaments.

Grâce à des politiques efficaces incitant notamment des biotechs étrangères à investir en Belgique, une scène biotech belge mondialement reconnue a émergé ces dernières années. En sciences comme en arts, les Belges ont montré pouvoir rêver grand.

Malheureusement, le rêve s’arrête là. Si la Belgique a réussi à stimuler les investissements dans la recherche et l’innovation, l’accès à cette même innovation reste relativement plus long et difficile dans le plat pays que chez nos voisins, comme le montrent les chiffres récents de l’association pharmaceutique européenne EFPIA.

Comparés aux Allemands, les Belges ont accès à 40% de médicaments en moins, pour lesquels ils doivent attendre trois fois plus longtemps, et ce malgré les efforts considérables déployés par la Ministre De Block pour les médicaments pour enfants.

Les raisons de ces difficultés sont diverses. Premièrement, certaines sociétés ont pu se comporter de manière trop agressive dans le passé, jetant un voile de suspicion sur le reste du secteur.

Deuxièmement, les innovations récentes concernent souvent des médicaments très précis et ciblant de (très) petits groupes de patients, présentant parfois un profil génétique spécifique, ce qui se traduit par des prix élevés et des négociations longues et complexes.

Troisièmement, nous évaluons encore les technologies de demain avec les méthodes et les capacités d’hier. Comment par exemple apprécier à leur juste valeur les dernières thérapies cellulaires et géniques? Certaines permettraient potentiellement de guérir de maladies bien souvent mortelles. Leur remboursement n’est pourtant pas chose aisée, ayant un impact budgétaire immédiat et certain quand le résultat à long terme est incertain mais potentiellement révolutionnaire.

Il y a un risque réel que ces difficultés en termes d’accès ne portent à terme préjudice à la capacité d’entreprises établies en Belgique à lancer leurs innovations, érodant ainsi la scène biotechnologique belge malgré les politiques publiques qui la soutiennent.

C’est précisément parce que nous croyons dans l’écosystème biopharmaceutique belge que nous appelons à une grande réflexion politique sur l’accès à l’innovation, dans laquelle le secteur biopharmaceutique lui-même doit prendre toute sa part. La prochaine période de négociations gouvernementales représente une occasion parfaite pour cela.

Nous souhaitons donc formuler des suggestions portant sur trois volets.

Premièrement, nous recommandons d’adopter une approche partenariale, transparente et de long terme, à l’image de celle utilisée par la Ministre De Block pour le Pacte du Futur et pour le Pacte d’Investissement Stratégique du Premier ministre Michel. Ces exemples devraient servir d’inspiration à la future politique pharmaceutique, y compris des investissements supplémentaires dans les administrations concernées (notamment en infrastructure de données et en ressources humaines).

Deuxièmement, il convient de poursuivre la prise d’initiatives politiques innovantes et de positionner la Belgique comme le laboratoire européen des modèles de remboursement innovants, par exemple en développant, élargissant et encrant les pilotes d’accès rapide actuels.

Enfin, à l’image d’autres pays européens, il nous faut séparer évaluation scientifique et économique afin de permettre une évaluation objective et un débat scientifique contradictoire.

"Être surréaliste", écrivait René Magritte, "signifie interdire à votre esprit tout souvenir de ce que vous avez vu et être à l’affût de ce qui n’a jamais été". Si la Belgique veut rester à l’avant-garde en matière biopharmaceutique, il nous faut une partie de cette recette ancienne: une attitude où les rêves prennent racine dans la réalité et se concrétisent grâce à notre créativité politique et à notre excellence scientifique.

Finalement, les patients seraient ceux qui bénéficieraient le plus si nous nous prescrivions une bonne dose de surréalisme belge.

