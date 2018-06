Quelle régulation pour les plateformes d'échange de crypto-actifs?

Afin de permettre l’échange de ces crypto-actifs, un marché secondaire a émergé et se développe de manière exponentielle.

Afin de permettre l’échange de ces crypto-actifs, un marché secondaire a émergé et se développe de manière exponentielle. L’on y trouve différentes catégories d’acteurs:

- des opérateurs dits "OTC" qui facilitent les transactions gré à gré entre acheteurs et vendeurs soucieux de discrétion, et pour des montants importants. Dans la mesure où les crypto-actifs ne sont pas (sauf exceptions) des instruments financiers, ces opérations ont lieu aujourd’hui en dehors de toute réglementation.

- des plateformes d’échange "centralisées", qui opèrent "offchain", en dehors de la blockchain, via des sites web "classiques". Certaines d’entre elles, comme Coinbase, ont accédé au statut envié de "licornes".

Obligations anti-blanchiment

La 4e Directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est en voie d’être révisée. Seront ainsi soumis aux obligations anti-blanchiment les professionnels engagés dans les services d’échange entre des monnaies virtuelles et des monnaies fiat, ainsi que les "custodian wallet providers" définis comme les "entités qui fournissent des services de sauvegarde des clés privés pour le compte de leurs clients, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles".