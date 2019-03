Quelles conséquences aura la réforme des réseaux hospitaliers?

Jens Mosselmans et Lia Champoeva Avocats NautaDutilh

La réforme du paysage hospitalier continue avec le projet de loi organisant les réseaux hospitaliers, adopté le 14 février 2019. Le projet vise à enfin mettre en place un cadre légal autour de la pratique d’affiliation des hôpitaux à un réseau commun. Ce qui se faisait depuis plusieurs années dans une liberté relative sera désormais soumis à des règles claires (sic) et contraignantes. Le législateur a-t-il cependant réfléchi à toutes les conséquences de ce nouveau cadre légal?

Objectifs poursuivis

La loi oblige les hôpitaux à collaborer au sein de réseaux pour parvenir à une meilleure coordination des soins et à une optimalisation des moyens engagés, qu’il s’agisse de l’expertise, de l’appareillage ou de l’infrastructure. La collaboration se fera par le biais de réseaux locorégionaux et d’accords suprarégionaux.

Les réseaux locorégionaux sont le nouveau centre de gravité du système hospitalier. Les hôpitaux seront obligés de s’organiser en 25 réseaux garantissant les soins hospitaliers locorégionaux, à savoir les soins qui, pour des raisons de coût et d’urgence, doivent être proposés à proximité du domicile du patient.

Les soins suprarégionaux sont, quant à eux, proposés dans un nombre limité d’hôpitaux (pour des raisons liées au coût des infrastructures, à l’expertise spécialisée,…), appelés des "points de référence" et les réseaux devront conclure un accord de collaboration avec eux.

Gouvernance, liberté et marchés publics

La loi introduit un nouveau concept clé: la gouvernance. Chaque réseau locorégional aura sa propre personnalité juridique et disposera d’un organe de gestion propre. Attention, il ne s’agit pas d’une fusion — les hôpitaux garderont leur personnalité juridique et resteront responsables des compétences non attribuées au réseau.