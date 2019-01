Quelles orientations fiscales pour 2019-2029 ?

Au cours des prochaines années, une question fondamentale va conditionner la fiscalité des personnes physiques : selon quel gradient l’impôt des personnes physiques doit-il conserver son caractère d’outil de solidarité ? A mon avis, il conviendrait de retrouver l’esprit de la réforme de 1962 qui postulait de promouvoir une pondération de la contribution à la collectivité suivant les facultés contributives de chaque contribuable.

Bruno Colmant

UCL, ICHEC, Saint-Louis, ULB et Vlerick

Membre de l'Académie royale de Belgique

L’impôt est une obligation individuelle. Il est aussi un bien public, en ce qu’il reflète les valeurs collectives d’une société. Mieux, il scelle un contrat de confiance entre une population et ses gouvernants. Il doit assurer la redistribution des richesses entre citoyens, mais aussi épouser la courbe de variation des situations économiques de chaque contribuable. La parafiscalité, quant à elle, mutualise les risques des citoyens et assure une solidarité sociale entre ces derniers.

Après 1962, la fiscalité belge emprunta une voie inattendue. En effet, alors que l’économie devint de plus en plus concurrentielle, ce qui aurait dû conduire à une moindre imposition des revenus du travail, ce fut exactement l’inverse qui se passa : la pression fiscale sur les revenus professionnels augmenta.

Et concomitamment, l’État fédéral, confronté au développement d’une dette publique hors de contrôle, dut alléger la fiscalité des revenus mobiliers pour assurer le financement de celle-ci. Il est vrai que la libéralisation des mouvements de capitaux avait accru la mobilité de la base taxable, et que la fiscalité de l’épargne devait désormais s’envisager à un niveau continental.

La disparition de la globalisation

L’État belge concentra donc l’impôt sur ce qui est identifiable et localisable, c’est-à-dire le travail. D’ailleurs, de nos jours, les revenus professionnels sont pratiquement les seuls à être soumis à la progressivité de l’impôt. Les autres revenus (mobiliers, immobiliers et divers) sont, en effet, déglobalisés et soumis à un taux d’impôt proportionnel, et non plus progressif. En même temps, la parafiscalité (sécurité sociale, pension, etc.) prit aussi une autre orientation. D’un système de capitalisation, elle passa à un système de répartition, accompagné d’un déplafonnement des cotisations. Cette voie conduisit, elle aussi, à imposer les revenus professionnels plus lourdement.

La disparition de la globalisation annihila donc l’interface qu’elle avait créée entre les revenus du travail et de l’épargne. Et, plus fondamentalement, le rapport au temps de l’impôt des personnes physiques se modifia. L’impôt devint plus un outil de redistribution immédiate qu’un stimulant à l’épargne.

Il faudrait répartir plus harmonieusement l’impôt sur la vie d’un contribuable.

À mon avis, il conviendrait de retrouver l’esprit de la réforme de 1962 qui postulait de promouvoir une pondération de la contribution à la collectivité suivant les facultés contributives de chaque contribuable. Ceci plaide pour une vision fiscale intégrée des revenus du travail et du capital mais qui tienne compte du risque: le risque d’entrepreneuriat et de mise à risque professionnelle doit être favorisé. En même temps, il faudrait répartir plus harmonieusement l’impôt sur la vie d’un contribuable. La capacité contributive ne serait plus évaluée par le revenu annuel. Les prélèvements fiscaux seraient lissés sur l’ensemble de la vie.

Trois pistes de réflexion

Il s’agit, bien sûr d’une orientation complexe qui exige autant d’études de spécialistes que d’arbitrages politiques. De manière simplifiée, trois pistes de réflexion peuvent être simultanément envisagées.

Une première piste consisterait à alléger la taxation des revenus professionnels, dont la progressivité pourrait être atténuée par différents moyens, tels une adaptation des barèmes et une augmentation des déductions.

L’augmentation des possibilités d’épargne individuelle devrait être mise en œuvre dans des balises strictes et sociales, consistant, par exemple, en la possibilité de déduire des investissements proportionnellement aux revenus, mais selon un pourcentage qui décroît avec le revenu.

Une deuxième piste consisterait à stimuler fiscalement les investissements à long terme (achat de maison d’habitation, épargne à long terme, achats d’actions, etc.).

Enfin, une troisième piste: l’augmentation des possibilités d’épargne individuelle devrait être mise en œuvre dans des balises strictes et sociales, consistant, par exemple, en la possibilité de déduire des investissements proportionnellement aux revenus, mais selon un pourcentage qui décroît avec le revenu (selon le même principe que les déductions de frais professionnels). Le cycle de vie serait pris en compte par une déduction plus large des intérêts associés à des financements de biens mobiliers et immobiliers.