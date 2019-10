Quelles sont les conséquences prévisibles de l'arrêt annulant la taxe sur les comptes titres?

L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour Constitutionnelle va créer bien plus de désordres juridiques que ceux qu’il prétend avoir voulu éviter...

L’arrêt de la Cour constitutionnelle annulant exclusivement pour l’avenir la taxe sur les comptes titres est un véritable leurre et une source d’étonnement pour les juristes. Ce refus d’annuler la loi avec effet rétroactif, comme il se doit, est motivé par la volonté "de tenir compte des conséquences budgétaires et administratives et du contentieux judiciaire".