Quelles sont les dernières évolutions en matière de fiscalité successorale?

Si les Régions wallonne et bruxelloise appliquent davantage le principe de la progressivité de l’impôt que leur homologue flamande, les taux d’imposition restent globalement proches: en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, l’impôt oscille entre 3% et 30% en Wallonie et à Bruxelles, tandis qu’il plafonne à 27% en Flandre. Entre frères et sœurs, le tarif varie de 20% à 65% en Wallonie et à Bruxelles, alors qu’il culmine à 55% en Flandre.