Quelles sont les régles à respecter en matière d'"habitat léger"?

Le concept d’habitat léger s’est développé au fil des années pour répondre au souhait d’une partie de la population de créer son propre logement sans devoir compter sur le marché existant. Sont visés sous ce terme "d’habitations légères" à la fois les habitats mobiles (péniches, caravanes, tiny houses) et les constructions fixes ancrées au sol (yourtes, bulles, chalets, cabanes etc.)