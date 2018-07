Quels droits pour les travailleurs depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données?

A moins de vivre sur une autre planète, il n’a échappé à personne que le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018! Celui-ci a un impact non négligeable pour les employeurs, ceux-ci étant amenés à collecter les données de leurs travailleurs, voire de candidats qui se présentent, que cela soit par exemple pour la gestion de son payroll, dans le cadre des procédures d’évaluation, etc. Tout employeur est donc tenu de respecter les obligations prévues par le RGPD.

Même si le RGPD confirme, dans une large mesure, les principes existants, il faut désormais redoubler de prudence lorsqu’il s’agit de traiter les données des travailleurs. Ainsi, il est important de lister les différentes données qui sont traitées au sein de l’entreprise et pour chacune d’elles, de déterminer notamment (1) les finalités du traitement, (2) la base légale sur laquelle chaque traitement est effectué et (3) la durée de conservation de ces données. Il sera ainsi possible pour l’employeur de développer de manière plus aisée une politique de protection des données en conformité avec le nouveau règlement.