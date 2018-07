Quels montages fiscaux devront être déclarés au fisc ?

Par Denis-Emmanuel Philippe Avocat-associé (Bloom Law) et Maître de conférences ULiège

En principe, l’obligation déclarative incombe à l’intermédiaire, c’est-à-dire toute personne qui conçoit, commercialise, organise ou gère la mise en œuvre de pareils montages. Les avocats, comptables, conseillers fiscaux, banques et consultants sont principalement dans le viseur.

Les intermédiaires ont intérêt à examiner dès à présent si leurs montages de planification fiscale transfrontaliers revêtent ou non un caractère "agressif".

Il y a urgence : lorsque la première étape du montage a été mise en œuvre à partir du 25 juin 2018, celui-ci devra être dévoilé au fisc au plus tard en août 2020. Les intermédiaires ont donc intérêt à examiner dès à présent si leurs montages de planification fiscale transfrontaliers revêtent ou non un caractère "agressif".

La Directive recense des caractéristiques ou "marqueurs", qui sont censés être révélateurs du caractère potentiellement agressif des montages. Comme nous allons le voir, certains marqueurs sont définis en termes vagues et généraux, ce qui ne laissera pas de soulever de nombreuses difficultés pour les intermédiaires concernés.

Les intermédiaires doivent déclarer tout dispositif transfrontière " dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre ", lorsque l'avantage principal ou l'un des avantages principaux du dispositif est l'obtention d'un avantage fiscal.

L’objectif poursuivi consiste sans doute à viser les montages fiscaux " standardisés " largement répandus, par opposition aux montages " sur mesure " qui tiennent compte des circonstances propres au client et nécessitent un accompagnement important (services de professionnels).

Où se situe la frontière entre un montage « sur mesure » et un montage « standardisé »?

Il faut reconnaître que le recours à des notions aussi subjectives compromet la sécurité juridique: où se situe la frontière entre un montage " sur mesure " et un montage " standardisé "? Est-il véritablement possible d'identifier un critère suffisamment précis, qui permette de les distinguer ?

Voici une compagnie d’assurance luxembourgeoise qui commercialise des produits d'assurance-vie de la branche 23 auprès de clients belges (via une succursale en Belgique). A première vue, on est bien en présence d’un produit " standardisé " qui est mis à la disposition de plusieurs contribuables, et qui poursuit principalement un avantage d’ordre fiscal (exonération des revenus du produit d’assurance-vie).