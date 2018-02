Qui est représentant de commerce?

La loi définit la fonction et prévoit, en cas de licenciement, un avantage supplémentaire sous la forme d’une indemnité d’éviction . Il faut, en cas de contestation, vérifier si les critères sont remplis. C’est ce qu’a fait la cour du travail de Mons dans un arrêt du 10 mai 2017 (JTT 2018, p. 27).

Un représentant devenu travailleur intérimaire

Un garage, manifestement une concession automobile, engagea un travailleur en qualité de représentant de commerce. Sa rémunération était composée d’ un fixe et de commissions .

Après quatre ans, le représentant fut licencié moyennant le paiement d’une indemnité de rupture mais, deux mois plus tard, le garage le réengagea en qualité de travailleur intérimaire . Toutefois, la collaboration ne dura que deux mois.

Le travailleur licencié assigna le garage en paiement d’ une indemnité d’éviction en revendiquant la qualité de représentant de commerce, aucune indemnité d’éviction ne lui ayant été payée lors de la première rupture. Le tribunal du travail fit droit à cette demande et le garage interjeta appel.

Critères légaux

Comme toujours, la loi, même si elle est précise, est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations de certains de ses termes ou des notions qu’elle contient ; ce qui est à la source de difficultés que les cours et tribunaux doivent trancher.

Le représentant a pour mission de prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation et de la conclusion d’affaires.

Autopsie de la situation

Le contrat de travail d’origine était intitulé "Contrat de travail de représentant de commerce". La volonté des parties s’était donc exprimée et leur objectif était clair. Est-ce à dire que le statut était définitif? Non, répond la cour du travail, c’est la réalité de terrain qui compte. En d’autres termes, comment ce contrat avait-il été exécuté et le travail accompli correspondait-il à ce qui avait été défini?