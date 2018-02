Qui ose rêver de 0% de récidive?

La semaine passée a été marquée par un mouvement de grève dans nos prisons. Plus personne ne semble s’en émouvoir, tant cette grogne est devenue permanente. Pourtant, c’est à juste titre que les acteurs du système pénitentiaire essaient d’attirer notre attention sur une situation indigne et inhumaine.

Réinsertion et punition: deux objectifs de la prison du XIXème

C’est seulement au début du XIX ème siècle que l’emprisonnement devient une peine systématisée. La prison permettait de mettre l’individu hors d’état de nuire et d’en finir avec les punitions corporelles. A cette époque, Edouard Ducpétiaux, chargé de la gestion des prisons du royaume déclarait: "Nous avons des prisons où le coupable est mis hors d’état de nuire pendant sa captivité; mais qu’y fait-on pour le rendre meilleur, pour le mettre à même de reprendre, à sa sortie, une place honorable dans la société?" L’objectif de la prison est depuis toujours la réinsertion et la reconstruction de l’individu .

Pour ce faire, deux moyens étaient mis en œuvre: le suivi psychologique et moral, mais aussi le travail professionnalisant. A travers l’apprentissage d’un métier, le détenu préparait sa réinsertion et créait des liens sociaux positifs. Aujourd’hui, ces deux piliers manquent cruellement de financement et pourtant, cela pourrait être plus facile à mettre en place aujourd’hui qu’hier. Par exemple, une des difficultés à l’époque était l’impossible sortie de prison, obligeant le prisonnier à choisir parmi les quelques métiers enseignables entre quatre murs. Désormais, le bracelet électronique et l’informatique offrent de nouvelles possibilités de formation d’un potentiel indéniable.