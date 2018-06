Qui paiera le prochain hôpital?

Banque historique du service public, Belfius soutient plus de la moitié des projets liés aux communes et au secteur des soins. Pour le Groupe du Vendredi, le report de son introduction en Bourse est l'occasion de réflechir tous ensemble au rôle que l'on attend vraiment de Belfius en Belgique.

Par An Beazar est ingénieur, entrepreneur, spécialiste dans le domaine de l’énergie et membre du Groupe du Vendredi, une plate-forme de réflexion pour les jeunes de tous horizons soutenue par la Fondation Roi Baudouin @Friday_Group

L’introduction en Bourse de Belfius a été repoussée. Le gouvernement a-t-il conscience du fait qu’en détenant Belfius, il dispose d’une opportunité exceptionnelle de créer de la valeur ajoutée au sein de l’économie belge? Gagnons du temps afin de mieux analyser l’impact de l’entrée en Bourse et de lancer un débat de société. Et voici pourquoi.

En Flandre, plus de 50% des projets liés aux communes et au secteur des soins sont financés par Belfius. En Wallonie, ce chiffre dépasse les 90%. Belfius est parvenu à maintenir les taux de ces crédits à un niveau assez bas.

Gagner du temps

Dès lors, l’entrée en Bourse doit encore faire l’objet d’un examen approfondi. À l’initiative du ministre Van Overtveldt, le High Level Expert Group a publié un rapport intitulé "The Future of the Belgian Financial Sector" (L’avenir du secteur financier belge). Selon ce dernier, la vente d’actions Belfius aura également une incidence sur l’économie réelle, les finances publiques et sur la structure du secteur financier belge. Une étude plus détaillée est fort opportune à ce sujet.