Qui peut communiquer avec le fisc dans une entreprise?

Les lois applicables aux impôts sur les revenus et à la TVA imposent aux contribuables des obligations de conservation et de communication de documents (factures, livres,…) en vue de permettre au fisc d’assurer sa mission de contrôle.

Par Xavier Thiebaut et Sarah Lemmens Respectivement avocat associé LDT law et avocate LDT law

Un récent arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2019 rappelle ces règles et suggère implicitement quelques précautions à prendre par les contribuables. L’affaire concernait l’obligation de communication en matière de TVA et, plus particulièrement, la qualité des personnes tenues à cette obligation à l’égard du fisc.