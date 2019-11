Qui prêtra le serment du banquier?

La rentrée et son lot de bonnes résolutions semblent déjà derrière nous. On fourmille de nouveaux projets. Aux Palais de justice se pressent les jeunes confrères, tous prêts à lever la main droite et à jurer. Ils sont fébriles. L’instant est unique, solennel, on ne l’oublie jamais. Serait-ce par envie de ressentir cette même émotion que les banquiers bientôt prêteront serment?