Recours contre la loi concernant la contrainte

Le mot fait peur et à raison. Il revêt une signification inquiétante qui relève du rapport de force voire de la loi du plus fort. Il faut s’assurer d’un résultat quitte à le remettre en question ultérieurement. C’est l’automatisme de la mesure qui s’impose contre le gré d’un débiteur.

La loi du 1er décembre 2016, qui prévoit le recours à la contrainte par l’ONSS à l’égard des débiteurs de cotisations de sécurité sociale, a fait l’objet d’ un recours des barreaux francophones et germanophone devant la Cour constitutionnelle qui vient de rendre, le 4 avril 2019, un arrêt… "contraignant" et constructif (arrêt n°49/2019-rôle 6693).

Un contentieux coûteux

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, l’ONSS était "contraint" d’entamer une procédure nécessitant l’intervention d’un huissier de justice et d’un avocat . Quelques chiffres ont convaincu le législateur de recourir à une procédure simplifiée: 95% des procédures introduites aboutissaient à des jugements par défaut; ce qui a été interprété comme l’absence de besoin d’un débat judiciaire.

Le recours à la contrainte ne peut se décider sans qu’un certain nombre de mesures préalables garantissant la protection des droits du débiteur n’aient été respectées.

La loi de 2016 a permis à l’ONSS de décerner, dans des conditions bien précises, des contraintes, qui sont des actes signifiés par huissier de justice aux débiteurs et qui sont susceptibles d’entraîner une exécution forcée sauf opposition dans les 15 jours. On comprend l’économie du système. Après un an d’application de la nouvelle loi, 16.000 contraintes ont été signifiées dont moins d’1% a fait l’objet d’une opposition.