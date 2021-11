Réformer les aides pour mettre fin à l'inégalité entre pauvres

L'État belge accorde de multiples aides, si nombreuses et soumises à une telle diversité de conditions, que nombre de citoyens ne les sollicitent pas, faute de maîtriser toutes ces informations. Tentative d'y mettre bon ordre.

Lors des débats sur les aides énergétiques, le président du PS déclarait avoir proposé "un chèque énergie de 100 euros pour tout le monde, en tout cas pour les trois quarts de la population qui ne sont pas riches." Les choix du gouvernement constituent "une bonne mesure sociale, mais ceux qui seront juste au-dessus, la classe moyenne, ont à ce stade très peu d’aide."

C'est un fait, manifestement regretté par Monsieur Magnette, toute aide ciblée s'arrête forcément une fois que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Aides en tout genre

En plus des soutiens massifs et existant de longue date (santé, chômage, pensions, enseignement gratuit...), notre protection sociale a accumulé au cours du temps de multiples aides ciblées: logement social, bourses d'études, chèques-énergie, petites réparations de plomberie, carte annuelle de bus pour les personnes âgées, réductions diverses pour familles nombreuses, allocations familiales majorées, tarif social en matière d'énergie ou de télécommunications, etc.

Il y a tellement d'aides qu'on constate un phénomène de non-recours.

La crise récente a encore apporté son lot d'aides, dans tous les sens, dont les 50 euros accordés aux bénéficiaires du revenu d'intégration et de la GRAPA. À cette large panoplie s'ajoutent aussi des aides socio-caritatives, elles aussi le plus souvent conditionnées (par exemple pour l'accès à une épicerie sociale). Il y a tellement d'aides qu'on constate un phénomène de non-recours. Qui sait, par exemple, qu'il existe un tarif social pour les communications téléphoniques et un fonds d'aide pour les petites réparations permettant de réduire la consommation d'eau?

Ces aides peuvent être marginales ou importantes, utilisées dans des circonstances spécifiques ou de manière structurelle, accordées en nature ou en argent, dépendre de différents niveaux de pouvoir, conditionnées à des critères de revenus et/ou à d'autres (l'âge, le statut de personne handicapée ou de ménage monoparental...).

Vue en plein écran Philippe Defeyt. ©Thierry du Bois

Il y a bien sûr une demande sociale et politique pour limiter ces aides (implicitement: à ceux qui en ont "vraiment" besoin), et c'est le niveau de revenus qui sert le plus souvent de repère. D'ailleurs, c'est une critique largement partagée que de considérer que certaines aides ne sont justement pas limitées en fonction des revenus parce que dépendant d'autres critères. Pourquoi, en effet, accorder une carte de bus annuelle en Wallonie au coût de 36 euros/mois aux pensionnés financièrement très à l'aise ou le tarif social électrique à un ménage à hauts revenus parce qu'un de ses enfants est handicapé.

Inversement, on peut aussi entendre qu'il est bon que certains avantages soient accordés à tout le monde. C'est, par exemple, le cas du financement public du prix de journée en maison de repos et de soins, qui est indépendant des revenus du résident. Mais on a aussi vu sur les réseaux sociaux que certains estimaient que le chèque-énergie devait être versé à tous les ménages.

Ceci dit, de facto, la plupart des aides spécifiques sont limitées en fonction des revenus. Trois observations majeures:

• Les seuils de revenus ne sont pas les mêmes d'une législation à l'autre. Cela peut parfois se justifier, mais pour des aides (logement, énergie, eau, santé...) qui visent à lutter contre la précarité le seuil de référence devrait être le même.

• Les revenus pris en considération peuvent être différents, même si le dernier revenu imposable connu (extrait de rôle) est très souvent utilisé; mais il est parfois "corrigé", par exemple pour mieux tenir compte des revenus immobiliers.

• La manière dont on ajuste le revenu de référence à la taille et à la composition du ménage varie aussi d'une législation à l'autre, sans cohérence ni grande réflexion.

Tout cela a plusieurs conséquences.

La même aide peut être accordée à des ménages dont le niveau de vie est très différent.

La première, évidente, il y a un effet de seuil: un euro en plus peut vous rendre non éligible pour une aide. L'impact de cet effet de seuil est renforcé par ceci: les aides étant indépendantes les unes des autres, et non comptabilisées dans les revenus de référence, certains ménages sont dans des conditions pour activer plusieurs aides. Enfin, la non-prise en compte de certains revenus, en particulier des revenus dits imputés (on ne tient pas compte du niveau de vie apporté par le fait d'être propriétaire d'un logement payé ou de bénéficier d'un logement social), fait que la même aide peut être accordée à des ménages dont le niveau de vie est très différent.

Certaines aides, elles, dégressives, visent toutefois à limiter l'effet de seuil; c'est le cas, notamment, de l'intervention demandée aux parents pour la crèche ou aux personnes en perte d'autonomie pour les aides familiales.

Voie fiscale, voie royale

So what? Il faut d'évidence mettre de l'ordre dans ce fouillis, avec des idées claires.

Les aides qui, dans la durée, visent les consommations essentielles doivent être intégrées directement dans les revenus. La voie fiscale, via un crédit d'impôt remboursable, pour autant qu'on puisse l'activer mois par mois, semble la voie royale. Cette technique met tout le monde sur le même pied, permet de tenir compte de tous les revenus et évite, par nature, les effets de seuils.

Pour les aides qui sont activées de manière limitée dans le temps (bourses d'études ou frais de crèche par exemple), il faut prévoir/renforcer des mécanismes de dégressivité, pour éviter de passer de tout à rien.

Il faut une définition des revenus qui tienne compte des revenus imputés et une harmonisation des seuils sociaux et de la prise en compte des personnes à charge.

Plus largement encore, il faut se donner un cadre de réflexion, qui n'existe plus, pour déterminer la place, l'importance et les modalités des aides dites universelles ou généralistes (financement des études supérieures, subsides culturels, etc.), qui sont des aides en nature. Illustration: une augmentation du minerval dans l'enseignement supérieur, couplée à une augmentation des bourses d'études et plus de soutiens à la réussite, pourrait être plus juste que le système actuel.

On peut bien sûr avancer d'autres réformes, mais il est urgent de prendre la mesure des effets pervers de ce maquis d'aides et de leurs modalités de mise en œuvre, à commencer par les inégalités entre ménages pauvres que tout cela génère.