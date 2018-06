Réintégrer ou payer, mais combien?

La lecture d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prononcé ce 5 juin "vaut le détour".

Patrice Bonbled

Consultant en droit social

L'arrêt concerne un employé engagé par une université (l’Université libre de Bruxelles en l’espèce), nommé ensuite chargé de cours puis professeur à temps plein. Près de quinze ans plus tard, une plainte est déposée à son encontre par des membres du laboratoire qu’il dirige. Le conseiller en prévention est chargé d’effectuer une "évaluation des difficultés relationnelles" et de "préparer une proposition d’action".

Le professeur conteste les faits qui lui sont reprochés, souhaite "améliorer l’ambiance" et est même prêt à une "formation de gestion de groupe". Le conseiller en prévention rédige un rapport qui approuve cette proposition.

Convoqué par le doyen (devenu recteur depuis lors), une alternative lui est proposée: soit il part définitivement avec une "compensation financière confortable", soit il passe devant une commission de discipline. Le professeur opte pour la commission de discipline. Le doyen transmet alors une plainte pour faits de harcèlement à charge de l’intéressé et la procédure suit son cours.

Le tribunal constate que l’ULB n’a pas écouté "les demandes d’aide" du professeur, a négligé les recommandations du conseiller en prévention et a adopté une sanction "disproportionnée" vis-à-vis d’un professeur ayant 17 ans d’ancienneté. Patrice Bonbled

La Commission de discipline le sanctionne par un avertissement, le suspend de ses fonctions administratives. Il conserve toutes les autres attributions d’un directeur de laboratoire. L’université interjette appel de cette décision: le Bureau de l’université la réforme et adopte la sanction demandée par le recteur. Il est "démissionné d’office", sans indemnité.

Le professeur saisit le tribunal du travail. Presque deux ans se sont déjà écoulés. Il demande de condamner l’ULB à des dommages et intérêts mais aussi que le tribunal "invite" l’ULB à le réintégrer dans les mêmes conditions de travail. Dans ce cas, il limite sa demande aux arriérés de rémunération non perçus depuis son écartement.

Le tribunal se déclare compétent parce qu’il "dispose d’un contrôle de pleine juridiction pour apprécier si l’ULB a ou non fautivement porté atteinte au droit du professeur à la stabilité d’emploi". Il écarte d’emblée les reproches de l’ULB, soulignant des faits contestés et remontant à plus de douze ans. Il constate que l’ULB n’a pas écouté "les demandes d’aide" du professeur, a négligé les recommandations du conseiller en prévention et a adopté une sanction "disproportionnée" vis-à-vis d’un professeur ayant 17 ans d’ancienneté.

La Cour bruxelloise confirme sa compétence puisqu’il s’agit de juger un rapport de droit privé entre un travailleur et son employeur. Patrice Bonbled

Le tribunal octroie à celui-ci des dommages et intérêts correspondant à l’indemnité compensatoire de préavis qui aurait dû lui être payée, soit un peu plus de 300.000 euros. Il estime qu’il ne lui appartient pas d’inviter l’université à le réintégrer. Deux mois plus tard, l’ULB saisit la Cour du travail.

Condamner et/ou réintégrer?

Devant la Cour, le professeur confirme qu’il sollicite qu’elle invite (et non ordonne) son ancien employeur à le réintégrer en lui allouant la rémunération due depuis sa "démission d’office". À défaut, il fixe le préjudice subi à l’équivalent de la rémunération due depuis son départ jusqu’à l’âge de la pension légale complète, 14 ans plus tard.

La Cour bruxelloise confirme sa compétence puisqu’il s’agit de juger un rapport de droit privé entre un travailleur et son employeur, même s’il s’agit d’un membre du personnel académique d’une université libre. Pas de Conseil d’État à l’horizon. Elle ne peut donc se contenter d’un contrôle marginal limité "à une erreur manifeste d’appréciation".

Comment apprécier le caractère "objectif" d’un comportement qualifié de harcèlement sans se référer à des incidents "ponctuels et isolés" ou à des éléments concrets?

Après avoir également écarté les griefs non établis et datant de plus de douze ans, ressuscités "de manière déloyale", la Cour analyse la décision prise par l’université. Elle relève une contradiction formelle: la décision mentionne qu’elle n’est pas fondée sur des "incidents ponctuels et isolés plus ou moins anciens", mais bien sûr "un comportement général considéré objectivement comme un harcèlement".

Comment apprécier le caractère "objectif" d’un comportement qualifié de harcèlement sans se référer à des incidents "ponctuels et isolés" ou à des éléments concrets? Il y a donc une absence de motivation de la décision prise, contraire au règlement de discipline de l’ULB, à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme. La décision viole aussi le "principe de la foi due aux actes" prévu par le code civil. À croire qu’il n’y a pas de Faculté de Droit dans cette université.

En effet, la Cour rappelle que les motifs d’une décision susceptible d’un recours doivent permettre au justiciable de connaître les raisons précises de celle-ci, afin de pouvoir assurer sa défense, mais aussi aux juridictions compétentes d’être en possession de tous les éléments ayant servi de base à cette décision. Ces motifs doivent être "vérifiés, évalués et appréciés" avec "la rigueur qui s’impose".

La Cour rappelle que les motifs d’une décision susceptible d’un recours doivent permettre au justiciable de connaître les raisons précises de celle-ci. Patrice Bonbled

Dès lors, même si le caractère "fort et affirmé" du professeur, ou certains "excès d’autorité" ont pu "susciter un malaise", le comportement du professeur ne peut être critiqué: il a demandé à plusieurs reprises à être entendu par le Doyen, a accepté "avec enthousiasme" une évaluation des difficultés relationnelles dans son laboratoire et a demandé l’aide du conseiller en prévention qui l’a suivi en ce sens.

Enfin, l’organe disciplinaire qui l’a sanctionné n’était pas réellement impartial: il était composé de personnes ayant autorité sur lui. La Cour décide, quatre ans après son départ, d’inviter l’ULB à le réintégrer pour "réparer les erreurs commises au cours de la procédure disciplinaire" (non-réponse aux demandes d’aide, aux recommandations du conseiller en prévention...) et ce, dans les quinze jours du prononcé (5 juin).

À défaut, la Cour condamne l’ULB à payer des dommages et intérêts liés à la stabilité d’emploi du professeur (nomination à titre définitif) et non pas à une indemnité de préavis, soit une indemnisation jusqu’à l’âge de la pension: plus de 1.330.000 euros. L’échéance pour la réintégration était fixée ce jeudi 21 juin. L’ULB ne s’est pas manifestée.