Réinvestir pour reporter la taxation des plus-values

Remploi en nouveaux investissements

La taxation de la plus-value sera reportée dans le temps pour autant que le montant de la vente de l’immobilisé et non seulement celui de la plus-value soit totalement réinvesti.

La taxation de la plus-value sera reportée dans le temps pour autant que le montant de la vente de l’immobilisé et non seulement celui de la plus-value soit totalement réinvesti. On parle alors de remploi en nouveaux investissements. La taxation se fait suivant le rythme et le taux d’amortissements du ou des biens acquis en remploi. Concrètement, un remploi en immobilier verra la plus-value taxée sur une durée bien plus longue qu’en cas de remploi en matériel informatique.