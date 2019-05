Reste la voie de la croissance durable…

L’humanité ne pourra plus se passer de technologie. L’humanité ne peut plus se permettre le luxe de la déconsidérer. Non seulement il s’agit de la protection de la faune et de la flore mais également de la vie de millions de jeunes qui vivent à quelques heures d’avion de " chez nous ".

Vue en plein écran ©Frank Toussaint

Par Mikael PETITJEAN

Professeur à l’IESEG School of Management et

à la Louvain School of Management (UCLouvain)

Je suis un "enfant de la brousse", né au milieu de nulle part, au cœur d’un monde que la nature a toujours dominé. Nulle part ailleurs, je n’ai pu retrouver ces couleurs rouge vif et vert profond, ces odeurs d’arbres secs et de broussailles brûlées, les chants envoûtants de ces oiseaux cachés dans la forêt dense, et le goût intense de ces mangues dont je sentais la chaleur dans mes mains. La nature m’a tant donné.

Je vis aujourd’hui dans le confort de "la vie moderne". Pendant de nombreuses années, j’ai pourtant pesté contre mes chaussures toujours trop étroites et mes manteaux toujours trop lourds. Je sais maintenant que l’impermanence est la loi universelle. J’ai remplacé la nostalgie par une soif d’apprendre. Aujourd’hui encore, je cherche à comprendre comment, à l’heure de la mondialisation, nous pouvons vivre, en différents endroits du globe, dans des conditions socio-économiques si différentes.

La nature peut se montrer cruelle, injuste et expéditive

Vue en plein écran ©Photo News

La nature explique une grande partie de ces injustices entre les êtres humains. La nature n’est pas bonne en soi, ni plus ni moins que le capitalisme. Tout comme le mal et Dieu sont compatibles dans la théodicée de Leibniz, la nature peut se montrer cruelle, injuste et expéditive. Elle ne nous veut pas que du bien.

J’aurais dû le comprendre dès le plus jeune âge: la malaria et l’hépatite A combinées avaient failli m’emporter. J’avais deux ans et j’aurais pu contribuer à creuser l’écart entre l’espérance de vie des hommes dans mon pays natal et celle qui prévaut en Belgique. En 2017, elle était égale à 57 ans dans l’un et 79 ans dans l’autre. 57 ans? C’était l’espérance de vie des hommes en Belgique en 1924, soit 95 ans de retard pour mon pays natal.

Comment oser prétendre que la révolution industrielle et que le capitalisme, dans toute son imperfection, n’ont pas favorisé l’innovation technologique et contribué à réduire la misère, en premier lieu dans les pays dont la nature est plus clémente et les institutions juridiques plus résistantes aux privilèges et aux corporatismes ?

Dans de telles conditions, comment oser prétendre que la révolution industrielle et que le capitalisme, dans toute son imperfection, n’ont pas favorisé l’innovation technologique et contribué à réduire la misère, en premier lieu dans les pays dont la nature est plus clémente et les institutions juridiques plus résistantes aux privilèges et aux corporatismes?

Une visite de quelques minutes sur le site de ourworldindata.org suffit à convaincre toute personne de bonne foi. De Jules César à la révolution industrielle, le niveau de vie planétaire moyen est resté sensiblement le même. Aujourd’hui, il est 12 fois supérieur à celui observé en 1870.

Qu’il soit urgent d’accélérer la transition énergétique en cours, c’est une évidence et un impératif, mais il ne faut pas compter sur l’anticapitalisme, la technophobie ou la spiritualité ascétique pour mettre en œuvre une politique de transition énergétique. Derrière le débat actuel entre "techno-optimistes" et "écolo-pessimistes", on voit renaître une religiosité moyenâgeuse où Gaia a remplacé Dieu; ascétique et conservatrice, elle fédère beaucoup de gens, toutes confessions confondues.

De la charrue au tracteur

Vue en plein écran ©ANP

La technologie ne suffit évidemment pas. Il faut des incitants, des projets, des normes, une vision, mais il n’en reste pas moins que la technologie est devenue incontournable. Ce n’est pas la morale qui nous a fait passer de la bougie à l’électricité. Ni les grands plans de politique industrielle. Ce n’est pas non plus en taxant la charrue que nous sommes passés au tracteur.

Quant à la décroissance, il s’agit d’une illusion pleine de morale néocoloniale.

Quant à la décroissance, il s’agit d’une illusion pleine de morale néocoloniale: comment penser que les Africains renonceront à atteindre un plus grand bien-être matériel, une meilleure éducation et des soins de santé plus performants? Qui sommes-nous pour leur donner des leçons de responsabilité environnementale, nous qui avons pollué l’atmosphère pendant des décennies et exploité allégrement leur sol? Sans prospérité économique, il sera impossible de sortir de la pauvreté ou de financer des politiques environnementales efficaces qui leur permettraient de croître en commettant moins de dégâts environnementaux que nous.

Curiosité humaine

Il reste la voie de la croissance durable dont le succès dépendra de notre capacité à créer de l’innovation et à l’intégrer rapidement dans nos circuits économiques. S’il y a bien un domaine dans lequel le capitalisme a fait ses preuves, c’est bien celui-là, en créant rapidement des conditions de marché favorables à la valorisation des innovations dont les autorités politiques peuvent ensuite favoriser la diffusion.

Vue en plein écran ©REUTERS

Le progrès des sciences, qui repose sur la curiosité humaine, a joué un rôle beaucoup plus prépondérant dans l’amélioration de nos existences que toutes les grandes messes environnementales incantatoires qui, quoique nécessaires, nous déçoivent systématiquement année après année.